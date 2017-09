Bekifft in Omas Auto: Netflix zeigt Teaser-Trailer zu Lady Gagas Doku „Gaga: Five Foot Two“

Am vergangenen Mittwoch sagte Lady Gaga erst ihr Konzert ab und bestellte als Wiedergutmachung ihren Fans Pizza. Jetzt ist ihr Trailer zu der Netflix-Dokumentation „Gaga: Five Foot Two“erschienen. Die Doku wurde im Juli angekündigt und wird auf dem Toronto International Film Festival Premiere feiern und vom 22. September an auf Netflix im Stream zu sehen sein.

„Gaga: Five Foot Two" soll die Person hinter der Performerin zeigen und intime Einblicke in das Leben von Lady Gaga geben. Bereits der Mini-Trailer zeigt, dass es harte Gegensätze geben wird. Auf der einen Seite Szenen voller Freude, etwa die, in der Gaga Freunde trifft, im Auto ihrer Oma kifft oder im Supermarkt versucht unbemerkt einen Haufen eigener CDs zu kaufen. Auf der anderen Seite eine niedergeschlagene und gestresste Stefani Joanne Angelina Germanotta, die sich einer schmerzhaften Operation unterziehen muss.

Der Teaser zu „ Gaga: Five Foot Two” von Lady Gaga: