Lady Gaga und ihre „Mayhem Ball“-Tour: Eine der größten aller Zeiten

Lady Gagas „Mayhem Ball“-Tour ist Geschichte mit 419,5 Mio. Dollar Umsatz, knapp 2 Mio. verkauften Tickets – eine der zehn umsatzstärksten Tourneen einer Künstlerin ever.

Lady Gaga gilt als einer der größten Pop-Stars der Musikgeschichte. Nach Jahren voller Erfolg in der Musikindustrie begeisterte sie Millionen Fans auch mit ihren aktuellen Liveshows. Im Laufe des letzten Jahres spielte sie eine große Welttournee, die nach ihrem gleichnamigen Album „Mayhem Ball“ benannt wurde. Die Tour ist nun abgeschlossen – und es wird klar: Es handelte sich um ein historisches Ereignis.

Millionenregen für Lady Gaga

Am 13. April gab die Sängerin das Abschlusskonzert der Tournee in New York und beendete damit zwölf Monate voller Live-Auftritte auf fünf Kontinenten. Nach Angaben, die „Billboard Boxscore“ vorliegen, spielte die Tournee 419,5 Millionen US-Dollar ein und es wurden knapp zwei Millionen Tickets dafür verkauft.

Mit diesen Zahlen wurde die Konzertreihe zu einer der zehn umsatzstärksten Tourneen einer Künstlerin aller Zeiten. Damit ist auch klar: Lady Gaga ist nach all den Jahren in der Branche immer noch eine der gefragtesten Akteurinnen der Industrie.

Weltreise mit vollem Terminkalender

Die 40-Jährige hat wohl eines der vollsten Jahre ihrer Karriere hinter sich. Die „Mayhem Ball“-Tour begann am 16. Juli 2025 in Las Vegas und führte durch Nordamerika, Europa, Australien und Japan, bevor sie im Madison Square Garden endete.

Allerdings spielte sie im Vorfeld der Tour auch zwei Konzerte in Mexiko-Stadt und vier in Singapur. Mitten in diesen Terminen war sie im vergangenen Jahr an beiden Wochenenden Headliner beim Coachella-Festival und gab ein rekordverdächtiges Gratis-Konzert am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro, Brasilien.

Auf dieser Reise performte sie schätzungsweise vor über 4,5 Millionen Menschen. Nun ist anzunehmen, dass die „Pokerface“-Interpretin sich eine Pause gönnen wird – hierzu ist allerdings noch nichts bekannt.