Bela B über Farin Urlaub: „Es nervt, dass er manchmal so unfassbar pünktlich ist“

In der Podcastfolge „Zugabe 4 – Die ungeschnittenen Interviews“ vom 10. Oktober des Die-Ärzte-Podcasts „Diese eine Liebe – 40 Jahre Die Ärzte“ spricht Reporter Marco Seiffert mit Bela B über „den Mann mit dem breitesten Grinsen der Welt“, Farin Urlaub. Auf die Frage, was Bela an Farin am nervigsten findet, antwortet Bela B: „Was nervt, ist, dass er manchmal so unfassbar pünktlich ist, dass er meistens zu früh kommt.“

Die Grundidee des Podcasts

Im Rahmen des Podcasts „Diese eine Liebe – 40 Jahre Die Ärzte“, der anlässlich der Berlin-Tour von Die Ärzte entstanden ist, besuchte Marco Seiffert, ARD-Reporter und radioeins-Moderator, im Frühjahr und Sommer 2022 alle Konzerte der „Berlin Tour MMXXII“. Zu jedem besuchten Konzert wurde eine Podcastfolge mit Einblicken hinter die Kulissen, eigenen Eindrücken und Interviews mit Gäst*innen und der „besten Band der Welt“ veröffentlicht.

Aufgrund der hohen Nachfrage auf die 13 Podcastfolgen werden zwischen 29. September und 20. Oktober zusätzlich die sieben schönsten Interviews, welche Seiffert mit Die Ärzte geführt hat, veröffentlicht. Die sogenannten „Zugaben“ erscheinen jeden Donnerstag und Montag auf allen gängigen Streamingplattformen.

Das sagt Farin Urlaub selbst zu seiner Rolle innerhalb der Band

Im Interview zur Podcastfolge vom 10. Oktober erzählt Farin Urlaub: „Ich bin auf jeden Fall der Anstrengende.“ Weiter erklärt er: „Ich habe sehr lange gebraucht, um auch mal bei meinen Liedern andere Meinungen zuzulassen.“ Die Zuschreibung als Perfektionist lehnt er jedoch ab – in dieser Rolle sieht er eher Bandkollegen Rod.

