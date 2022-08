Die Ärzte: Farin Urlaub verkauft eigenes Olivenöl „Stella Maris“

Rockmusiker Farin Urlaub von Die Ärzte hat gemeinsam mit einem alten Freund sein eigenes Bio-Olivenöl auf Sardinien hergestellt. Nun sollen die edlen Flaschen „Stella Maris“ auch im Handel erhältlich sein.

„Stella Maris“ ist ein biologisch erzeugtes Olivenöl, das auf Sardinien am Rande eines Naturschutzgebietes am Meer produziert wird. Die Idee zu dem Projekt entstand im Jahr 2017, als der Musiker seinen Freund Francesco auf Sardinien besuchte. „Ich war mit meinem Leben unzufrieden, er mit seinem Job, also gingen wir wandern und redeten. Was wollen wir? Glücklich sein, unterwegs an der frischen Luft – und möglichst nicht weiter unnötig die Erde verschmutzen, in Frieden und Einklang mit der Natur leben, und natürlich dabei gute Musik hören, noch besser essen und Spaß haben“, erzählt Urlaub.

Vom gemütlichen Spaziergang zur Marketing-Idee

Auf ihrem Spaziergang fanden die beiden ein Olivenfeld, das zum Verkauf stand. Nach wenigen Monaten feierten sie ihren neuen Besitz und gründeten die Stella Maris Società Agricola Srl. Sie eigneten sich das nötige Know-How für eine pestizidfreie Herstellung von gutem Olivenöl an und begannen mit der Realisation ihrer Vision.

Urlaubsfreund Francesco ist gelernter Agrarunternehmer. Er holte sich seinen Freund Nando an seine Seite und zusammen konnten sie schließlich im Frühling 2019 ihre erste Ernte einfahren. Ende 2021 wurde das Olivenöl mit dem Bio-Qualitätssiegel „Euroleaf“ des italienischen Landwirtschafts-Ministeriums ausgezeichnet.

„Stella Maris“ ist seit dem 18. August im Supermarkt erhältlich

„Stella Maris“ ist eine Mischung aus den drei Olivensorten Bosana, Leccino und Frantoio. Das Öl soll sowohl zum rohen Verzehr als auch zum Kochen geeignet sein. Es ist seit dem 18. August im Supermarkt erhältlich. Weitere Informationen auf der Homepage.

Während Farin Urlaub weiter seiner musikalischen Karriere nachgeht, bewirtschaften Francesco und Nando die Olivenbäume auf Sardinien. Aktuell sind Die Ärzte auf Tour – hier die noch bevorstehenden Termine:

Die Ärzte live 2022

24.08.22 in Hamburg, Trabrennbahn Hamburg Bahrenfeld

26.08.22 in Berlin, Ehemaliger Flughafen Tempelhof

27.08.22 in Berlin, Ehemaliger Flughafen Tempelhof

28.08.22 in Berlin, Ehemaliger Flughafen Tempelhof

03.09.22 in Minden, Weserufer Minden

06.09.22 in Berlin, Metropol

10.09.22 in Konstanz, Bodenseestadion

11.09.22 in Mannheim, Maimarktgelände

17.09.22 in Nohfelden-Bosen, Festwiese am Bostalsee