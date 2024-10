Turbostaat kündigt neues Album an – Video zur neuen Single

ALTER ZORN erscheint am 17. Januar. Obendrauf gibt es die passende Tournee dazu.

Im Herbst feiert Turbostaat den Band-Geburtstag mit einer 25 JAHRE TURBOSTAAT-Tournee. Nun setzt die Band noch einen drauf: Zu Anfang des neuen Jahres erscheint das neue Album ALTER ZORN, dazu die passende Tournee für 2025. Als Vorgeschmack liefern sie uns den finalen Track und das Kernstück der neuen Platte „Jedermannsend“.

„Jedermannsend“ – jetzt reinhören:

Die aus Husum stammende Punkrock-Band gründete sich bereits 1999. Seitdem scheinen die Mitglieder zusammenzuhalten, denn die Besetzung hat sich nicht einmal geändert. Jetzt stehen die Mitglieder Marten Ebsen, Jan Windmeier, Rollo Santos, Tobert Knopp und Peter Carstens noch immer an Instrumenten und Mikrofon. Das jeher raue Küsten-Feeling vereinen sie nun mit einem finsteren Blick auf graue Metropolen und Beton. Jedoch lässt sich der nordische Sound all der vergangenen Jahre bei der Jubiläumstournee wohl am besten verfolgen. Denn zu jedem herausgebrachten Album gibt es einen Live-Auftritt. Gekrönt wird die Tour vom ALTER ZORN-Konzert, welches die gleichnamige Tournee ab Ende Februar einzuleiten vermag.

ALTER ZORN kommt als achtes Studioalbum am 17. Januar 2025 über PIAS / Rough Trade raus.

Termine für die Turbostaat-Tourneen

25 JAHRE TURBOSTAAT

24.10.2024 Lübeck, Treibsand „Flamingo“ (Ausverkauft)

25.10.2024 Bremen, Schlachthof „Schwan“

26.10.2024 Chemnitz, AJZ Talschock „Vormann Leiss“

27.10.2024 Berlin, SO36 „Das Island Manöver“ (Ausverkauft)

28.10.2024 Göttingen, MUSA „Stadt der Angst“

30.10.2024 Frankfurt, Zoom „Abalonia“ (Ausverkauft)

31.10.2024 Nürnberg, Z-Bau „Uthlande“

08.11.2024 Husum, Speicher „Nachtbrot“ (Ausverkauft)

16.01.2025 Hamburg, Markthalle „Alter Zorn“ (Ausverkauft)

ALTER ZORN