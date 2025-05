Benefizkonzert für die Ukraine: Mit Chilly Gonzales, Igor Levit & Co.

Jarvis Cocker und Chilly Gonzales kündigen einen „Liederzyklus für das 21. Jahrhundert“ an

Am Montag (2. Juni) spielt Chilly Gonzales bei einem Benefizkonzert in der Hauptstadt zugunsten humanitärer Hilfe für die Ukraine. Neben dem Kanadier treten auch Igor Levit, Malakoff Kowalski und Johanna Summer auf. Präsentiert und organisiert wird das Konzert von der Kölner Hilfsorganisation „Cologne Cares e.V.“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chilly Gonzales, der in Köln lebt, für ein Benefizkonzert für die Ukraine spielt. Bereits 2023 war Teil er ein solches Konzertes im historischen Sancta-Clara-Keller in Köln. Diesmal kommen aber noch weitere Artists dazu.

Igor Levit ist mit dabei, deutsch-russischer Pianist und international gefeiert. Er ist politisch engagiert und setzt sich immer wieder gegen Diskriminierung und Antisemitismus ein.

Auch Malakoff Kowalski, deutsch-amerikanisch-persischer Komponist, ist Teil des Abendprogramms. Seine Arbeiten umfassen Theater-, Film- und Soloklaviermusik. Zuletzt veröffentlichte er das Album SONG WITH WORDS.

Johanna Summer gilt als eine der spannendsten Jazzpianistinnen ihrer Generation. Ihre aktuelle EP UPRIGHT verbindet eigene Kompositionen mit Jazz-Standards und klassischen Zitaten.

Tickets, Location und Einlass

Der Gig findet am 2. Juni im Salon des Orania Hotels in Berlin-Kreuzberg statt, welches seine Räumlichkeiten für den Abend zur Verfügung stellt. Die Veranstaltenden bezeichnen es als einen „intimen Konzertabend“. Einlass ist ab 19:30 Uhr, Beginn um 20:30 Uhr. Tickets kosten rund 165,00 Euro und sind hier erhältlich.

Mehr zur Organisation

„Cologne Cares e.V.“ ist eine Hilfsorganisation mit Sitz in Köln, die in Kriegs- und Krisengebieten Unterstützung leistet. Gegründet wurde sie von der Journalistin Kristina Koch und dem Ingenieur Mowafaq Abdulmuati. In der Ukraine versorgt die Organisation unter anderem Krankenhäuser und Notunterkünfte mit dringend benötigten Hilfsgütern.