„Von Händen & Musik“: Ausstellung zeigt Handskulpturen von u.a. Danger Dan & Milky Chance

Die Nerven, Giant Rooks & Thees Uhlmann sind auch dabei: Ute Krafft präsentiert ab dem 2. August ihre Handskulpturen im Kölner Bunker K.101.

Neben Talent und Equipment sind die Hände eines der wichtigste Werkzeuge eines jeden Artists. Grund genug, um sie mal in den Fokus zu stellen! Über viele Jahre hinweg hat Ute Krafft die Hände zahlreicher Musiker:innen abgeformt und in lebensechte Skulpturen verwandelt. Der Titel ihres Projekts: „Von Händen und Musik“. Ziel von Krafft ist es, so ein Zeugnis der modernen Popkultur für die nächsten Generationen zu ermöglichen. Nun stellt sie ihre Kunstwerke aus.

Insgesamt 1800 Artist-Hände werden vom 2. bis 18. August im Bunker K.101 in Köln ausgestellt werden. Dazu gibt es auch musikalische Begleitung, unter anderem von The Downs und Musketeer. Das gesamte musikalische Programm findet ihr hier – der Eintritt für die Ausstellung ist kostenlos, einige der Live-Shows sind ebenfalls for free.

Hände für die Ewigkeit

Innerhalb von fünf Minuten schafft es Ute Krafft die einzigartigen Gesten und Charakteristika der Hände von Künstler:innen mithilfe von medizinischem Gel einzufangen. Konkret tauchten die Musiker:innen für ihr Projekt ihre Hände in einen Behälter gefüllt mit dem Gel ein und verharrten für einige Minuten bis die Negativform fertig war. Krafft füllte im Anschluss die entstandene Hülle gleich vor Ort mir Spezialgips, um so die Skulpturen des jeweiligen Handpaares anzufertigen. Die Magie dabei: Alles geschah am selben Tag.

Wie dieser Prozess genau aussah, hat die Künstlerin durch Zeitraffer-Videos festgehalten. Diese und jeweils ein Foto der Abformung präsentiert sie nun bei der Ausstellung neben den Skulpturen.

Milky Chance, Danger Dan und auch Die Nerven gaben ihre Hände her – Liste aller Beteiligten

Wer sich die „Von Händen und Musik“-Ausstellung in Köln anschaut, kann sich die zehn Finger der folgenden Leute einmal genauer anschauen:

Bukahara, Chilly Gonzales, Fabian Mohn/Neufundland, Fortuna Ehrenfeld, Kira Human, Klee, Daniel Kotenschulte, Lucas Croon/ Stabil Elite, Markus Reinhard Ensemble, Markus Stockhausen, Denis Stockhausen, Michael Mayer, Stefanie Schrank/ Locas in Love, Strangers Dopamine, Thobias Thomas, Tom Ashford, Urlaub in Polen, Gentleman, Sven Väth, Giant Rooks, Milky Chance, Danger Dan, Moderat, Grandbrothers, Roosevelt, The Notwist, Dota Kehr, Efterklang, Die Nerven, Hendrik Otremba, Die Selektion, Jennifer Cardini, Fury in the Slaughterhouse, The Backseat Lovers, Joep Beving, Riopy, Chad Lawson, Thees Uhlmann, The Death South, Surf curse, Stoppok, Die Sterne/Frank Spilker, Men I Trust, Element of Crime, Blurt, Albertine Sarges, Killing Joke, Antiheld, Donots Gisbert zu Knyphausen, uvm.