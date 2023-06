Berlin, Beats & Boats geht am 1. Juli in die nächste Runde. Alle Infos zum Event hier.

Ahoi, Ahoi: Diesen Sommer verwandelt sich wieder ein Dampfer in eine Disko und lädt zum Rave auf dem Wasser ein. Berlin, Beats & Boats ist eine Veranstaltungsreihe, bei der sich ein Schiff für einen Tag in eine schwimmende Diskothek verwandelt.

Dabei handelt es sich nicht um irgendein Schiff, sondern um Berlins größtes Passagierschiff. Für einen Nachmittag lang wird das Oberdeck der „Havel Queen” zum Dancefloor mit elektronischer Tanzmusik umgerüstet. Mit an Bord: Techno-Urgestein Tobi Neumann.

Los geht es am Samstag, den 1. Juli, um 15:00 Uhr an der Anlegestelle „Greenwichpromenade” in Berlin, Tegel. Von dort aus geht es volle Kraft voraus über den Tegeler See, vorbei an der Villa Borsig, dem Strandbad Tegel, den Inseln Scharfenberg und Valentinswerder, weiter auf der Havel über Tegelort, Konradshöhe, Niederneuendorf, Heiligensee und Hennigsdorf und zurück nach Tegel.

Wer danach immer noch Bock auf feiern hat und bis dahin nicht seekrank geworden ist, kann anschließend im Kater Blau, in der Holzmarktstraße 25, weitermachen. Ab 21:00 Uhr öffnet der Club seine Schotten zur exklusiven Aftershowparty. Mit dem BBB-Wristband kommt man für vergünstigte 10 Euro rein. Von der Anlegestelle in Tegel wird es einen Bustransfer zum Kater Blau geben.

Berlin, Beats & Boats Line-up:

Cirillo

Svensøn

Tobi Neumann

Dominic D’Agnelli

Berlin, Beats & Boats Tickets:

Tickets gibt es für 55,- Euro. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, den 9. Juni um 13:00 Uhr, auf der Berlin, Beats & Boats Homepage unter folgendem Link. Da die Tickets begrenzt sind, können maximal vier Karten pro Bestellung geordert werden.

Die Aftershowparty findet im Kater Blau statt. Die Tickets für den Bustransfer von der Anlegestelle „Greenwichpromenade” bis zur Holzmarktstraße in Friedrichshain kosten acht Euro und sind ebenfalls auf der Homepage bestellbar.

Berlin, Beats & Boats Adresse:

Anlegestelle Greenwichpromenade

Alt-Tegel 45F

13507 Berlin

Deutschland