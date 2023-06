MELT-Festival 2023: Tickets, Anfahrt, Timetable & Wetter

Wo es noch Tickets gibt, wie eine entspannte Anreise gelingt, und wer wann und wo auftritt, erfahrt ihr hier.

Vom 8. bis zum 11. Juni 2023 findet das MELT-Festival in Ferropolis statt. Neben musikalischen Acts wie Ski Aggu, d4vd, Eliza Rose und vielen weiteren, gibt es dort auch ein breitgefächertes nicht-musikalisches Programm. So wird etwa Sebastian „El Hotzo“ Hotz aus seinem Debüt-Roman „Mindset“ vorlesen, außerdem sind Upcycling-Workshops und Rave-Aerobic geplant. In diesem Artikel findet ihr alle Infos zum MELT-Festival.

Tickets

An Karten für das Festival kommt ihr über die Website, verkauft werden die einzelnen Tickets dann über „DICE“. Dabei könnt ihr aus verschiedenen Kategorien wählen. Das normale Weekend-Ticket kostet 210€, wer in einer Vierer-Gruppe anreist, kann das „4 Friends“-Ticket kaufen, welches dem Standard-Ticket entspricht, pro Person aber 10€ günstiger ist. Das Weekend-Plus-Ticket, das euch Zugang zum VIP-Zeltplatz mit eigenen sanitären Anlagen gewährt, kostet 290€. Außerdem können Besitzer:innen des Plus-Tickets den Shuttle-Bus zum Konzertgelände nehmen. Wem dieser Luxus nicht genügt, kann für den stolzen Preis von 700€ (oder mehr) das Glamping-Ticket kaufen. Damit erhaltet ihr ein exklusives Suite-Zelt mit besonders Vorzügen. Der Preis variiert je nach Größe. Für den ultimativen Komfort bietet euch das MELT-Festival ein Chalet für zwei bis vier Personen. Kostenpunkt: 1000€.

Wer sein Auto mit auf dem Zeltplatz nehmen will, muss eine extra Gebühr von 30€ zahlen. Tagestickets sind für 100€ erhältlich.

Anfahrt

Mit dem Auto

Der Campingplatz wird pünktlich zu Beginn des Festivals am Donnerstag, den 8. Juni um 12 Uhr öffnen und am Sonntag um 20 Uhr schließen. Eine An- und Abreise außerhalb dieser Zeiten ist nicht möglich. Das Gelände erreicht ihr mit dem Auto, wenn ihr auf der A9 die Abfahrt Dessau Ost nehmt, auf die B185 (L131) Richtung Oranienbaum abbiegt und in Oranienbaum rechts auf die B107 Richtung Gräfenhainichen fahrt. Das Festival befindet sich dann an der B107 zwischen Jüdenberg und Gräfenhainichen. Die offizielle Festivaladresse lautet Ferropolisstraße 1, 06773 Gräfenhainichen und ist auf Google Maps zu finden.

Eine Übersicht über die Anfahrt zum MELT findet ihr auf der Website.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Veranstalter weisen auf der Website darauf hin, dass „über die Hälfte der gesamten CO2-Emission während des MELT Festivals“ bei der An- und Abreise der Besucher:innen entsteht. „Greift dafür bei Möglichkeit auf klimaneutrale Alternativen wie Bus oder Bahn zurück oder sucht euch Mitfahrgelegenheiten“, heißt es dort weiter. Mit der Bahn erreicht ihr das Festival, indem ihr die Verbindung zum Bahnhof Gräfenhainichen nutzt. Von dort aus gibt es ein Bus-Shuttle, welches euch zum Festival-Gelände befördert. Aufgrund von Baumaßnahmen der DB auf nachfolgenden Abschnitten kommt es in den Nächten 9./10. Juni und 10./11. Juni (jeweils 20:00-06:00 Uhr) zu Behinderungen bei der An-/Abreise zum MELT 2023.

In diesen Zeiträumen sollten Reisen mit S2 / S8 / RE13 vermieden werden wegen Totalsperrungen mit Schienenersatzverkehr. Zur Abreise am Sonntag ab 07:00 Uhr fahren in Gräfenhainichen wieder Züge. „MaximalTrips“ bietet außerdem eigene Busse an, die euch aus verschiedenen Städten in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden direkt zum Festival bringen.

Timetable

Hier präsentieren wir euch eine kleine Auswahl des Line-ups mit den dazugehörigen Zeit-Slots.

Donnerstag, 8. Juni

Edwin Rosen, 21.15 Uhr bis 22.15 Uhr, „30KV“-Stage

Channel Tres, 0.45 Uhr bis 1.45 Uhr, „3oKV“-Stage

Young Marco, 3 Uhr bis 5 Uhr, „Gremmin Beach“

Freitag, 9. Juni

d4vd, 19 Uhr bis 20 Uhr, „30KV“-Stage

Johannes Brecht, 1 Uhr bis 2 Uhr, „Gremmin Beach“

HAAi, 21 Uhr bis 23 Uhr, „Big Wheel“-Stage

Samstag, 10. Juni

Eliza Rose, 20.45 Uhr bis 21.30 Uhr, „30KV“-Stage

Abuglitsch + Pashanim, 23 Uhr bis 23.30 Uhr, „Gremmin Beach“

Anz, 23 Uhr bis 1 Uhr, „Paper Stage“

Das komplette Line-up mit Timetable findet ihr hier.

Das Wetter

Die Vorhersage für Gräfenhainichen für den 8. bis 10. Juni sind durchweg sommerlich. Tagsüber sind Temperaturen bis zu 28 Grad Celsius zu erwarten, nachts kühlt es bis auf 14 Grad ab. Mit Regen, oder gar Gewittern ist bislang nicht zu rechnen.