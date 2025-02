John Lithgow bestätigt Rolle in „Harry Potter“-Serie

John Lithgow sei selbst überraschend von dem Engagement gewesen, berichtet er.

Es ist offiziell: John Lithgow wird zu Zauberer Dumbledore. Vor wenigen Wochen berichtete das US-Branchenblatt „Deadline“, dass John Lithgow in der kommenden „Harry Potter“-Serie des Senders HBO die Rolle des Albus Dumbledore übernehmen soll. Nun bestätigte der sechsmalige Emmy-Gewinner diese Nachricht in einem Interview mit ScreenRant.

„Nun, das kam völlig überraschend für mich. Ich bekam den Anruf oben beim Sundance Film Festival, während ich für einen weiteren Film dort war. Es war keine leichte Entscheidung, weil sie mich wohl für das letzte Kapitel meines Lebens definieren wird, befürchte ich. Aber ich bin sehr aufgeregt.“, sagte Lithgow dem Magazin.

Lithgow fuhr fort: „Einige wunderbare Menschen richten ihre Aufmerksamkeit wieder auf ‚Harry Potter‘. Deshalb war die Entscheidung so schwer. Ich werde bei der Abschlussfeier etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe zugesagt.“

HBO lehnte Stellungnahme zuvor ab

HBO wollte dies vor wenigen Wochen noch nicht bestätigen. „Wir wissen, dass ein so prominentes Projekt viele Gerüchte und Spekulationen mit sich bringt“, erklärte der Sender in einer Stellungnahme. „Da wir uns noch in der Vorproduktion befinden, werden wir erst dann offizielle Details bestätigen, wenn die Verträge abgeschlossen sind.“

Lithgow ist somit die erste offiziell bestätigte Besetzung für die lang erwartete Serie.

Harry Potter: Lang geplante Serienadaption

Eine „Harry Potter“-Serie befindet sich bereits seit zehn Jahren in Entwicklung. Verantwortlich für die Adaption zeichnen Drehbuchautorin und Showrunnerin Francesca Gardiner sowie Regisseur und Executive Producer Mark Mylod. Laut Casey Bloys, dem Chairman und CEO von HBO und Max, handelt es sich dabei um eine „treue Adaption“ der Romane von J.K. Rowling, die „tief in jedes der ikonischen Bücher eintauchen“ werde. Die Rolle des Professor Dumbledore wurde in den Filmen zunächst von Richard Harris verkörpert und nach dessen Tod von Michael Gambon übernommen. In den „Phantastische Tierwesen“-Prequels spielte Jude Law eine jüngere Version der Figur.