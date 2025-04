Val Kilmer: Skurriles Musikvideo geht viral

Nach dem Tod von Val Kilmer teilen zahlreiche Fans Erinnerungen an den Schauspieler. Darunter ist auch ein schräges Musikvideo.

Oneohtrix Point Never drehte trippy Clip

Eigentlich war Val Kilmer als Filmstar bekannt. 2016 trat er jedoch in einem Videoclip des Musikproduzenten Oneohtrix Point Never zum Song „Animals“ auf. Das Video zeigt Kilmer, wie er in einem Raum ohne natürliches Licht allein auf einem Bett sitzt. Mal zeigt die Kamera das Zimmer, dann wieder den in einen roten Jogginganzug gekleideten Schauspieler, von vorne und von hinten. Im Takt zur experimentellen elektronischen Musik flackert das Bild, Kilmer wirkt benommen, lächelt aber zwischendurch.

Regie zum Video führte Rick Alverson („The Mountain“, 2018). Der Song erschien auf dem Album GARDEN OF DELETE. Unter anderem Oneohtrix Point Nevers Musiklabel Warp Records teilte nun den Clip.

Hier das Video mit Val Kilmer sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erinnerung an Val Kilmer

Für Val Kilmer handelte es sich bei dem Musikvideo um einen seiner letzten Auftritte. Bei dem Schauspieler wurde 2014 Kehlkopfkrebs diagnostiziert, danach trat er nur noch vereinzelt auf. Seine letzte Rolle hatte er in „Top Gun: Maverick“ im Jahr 2022, wo er nach 1986 erneut als Tom „Iceman“ Kazansky auftrat. Zu seinen größten Rollen zählten außerdem Jim Morrison im Biopic „The Doors“ (1991), die Titelrolle in „Batman Forever“ (1995) und Perry Van Shrike in „Kiss Kiss Bang Bang“ (2005).

„Animals“ ist übrigens nicht Val Kilmers einzige Rolle in einem Musikvideo: 2012 war er im Clip zu „To Be The Best“ der humoristischen Rockband Tenacious D zu sehen.

2020 gab der Darsteller an, krebsfrei zu sein, jedoch mit anhaltenden Behandlungen zu kämpfen. Val Kilmer starb am 1. April 2025 in Los Angeles an einer Lungenentzündung, wie seine Tochter den Medien bekannt gab.