David Lynch arbeitete vor Tod an Netflix-Serie „voller Rätsel & Risiken“

Ob die Umsetzung nach seinem Ableben weitergeführt wird?

Am 15. Januar, verstarb David Lynch. Die Regie- und Drehbuchlegende wurde 78 Jahre alt. Die Todesursache des „Twin Peaks“-Machers ist immer noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Jede Menge Stars, die Lynch nahestanden, meldeten sich nach der Meldung zu seinem Ableben zu Wort und zollten ihm Tribut. So auch Netflix-Co-Chef Ted Sarandos. Der nannte ihn nicht nur „ein unverfrorenes Genie“, sondern offenbarte auch, dass David Lynch zuletzt noch an einer Netflix-Serie gewerkelt hatte.

„Wir haben sofort zugesagt“

Als David Lynch mit dem Streamingriesen zusammenarbeiten wollte, war man laut Sarandos wohl direkt Feuer und Flamme. Auf seinem Instagram-Account führte der Co-CEO dazu aus: „Er kam zu Netflix, um eine limitierte Serie vorzuschlagen, und wir haben sofort zugesagt. Es war eine David-Lynch-Produktion, also voller Geheimnisse und Risiken, aber wir wollten uns auf diese kreative Reise mit diesem Genie begeben.“

Weiterhin lobte Ted Sarandos den Verstorbenen mit den Worten: „David Lynch war ein unverfrorenes Genie. Er wollte nicht, dass man seine Arbeit versteht. Er wusste, dass das unmöglich war, und das war Teil der gemeinsamen Fahrt.“

Lest hier Sarandos Lynch-Tribut:

Wie geht es nun weiter?

Ob die besagte Serie, zu der weder Cast noch Titel oder gar aktueller Umsetzungsstatus geteilt wurden, nach Lynchs Ableben dennoch weiter finalisiert wird, gab man nicht bekannt. Wenn jedoch in dem Instagram-Beitrag von Sarandos davon gesprochen wird, dass es „unmöglich“ sei, das Werk des Filmemachers richtig nachzuvollziehen, so könnte man wohl glauben, eine Weiterführung der Netflix-Serie steht gar nicht erst im Bereich des Möglichen.