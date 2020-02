Das wird Dich auch interessieren





Am 23. und 24. Februar startete die fünfte Staffel von „Better Call Saul“ auf Netflix. Ihr braucht noch ein paar Informationen über die Serie? Hier könnt Ihr die wichtigsten Fakten nachlesen.

„Better Call Saul“ – was bisher geschah:

In den vorherigen vier Staffeln hat sich der Anwalt Jimmy McGill (Bob Odenkirk) immer mehr zu dem in „Breaking Bad“ bekannten Saul Goodman entwickelt. Der Tod seines Bruders Chuck (in dessen Schatten Jimmy stets stand) am Ende der dritten Staffel hat Jimmy so sehr aus der Bahn geworfen, dass der ehemalige Trickbetrüger in der vierten Staffel immer tiefer in halbseidene bis kriminelle Gefilde abrutscht. Dies hat wiederum negative Auswirkungen auf seine Beziehung mit der Anwaltskollegin Kim (Rhea Seehorn), die sich dazu auch noch vor Gericht gegen ihren ehemaligen Boss Howard (Patrick Fabian) behaupten muss.

Ausblick auf Staffel 5 – was passieren wird und bereits passiert ist:

In der 5. Staffel von „Better Call Saul“ geht Jimmys Abstieg in kriminelle Machenschaften in New Mexico weiter. Nacho (Michael Mando), Gus (Giancarlo Esposito) und Mike (Jonathan Banks) sind wieder mit von der Partie. Kim wird sich auch in der fünften Staffel weiterhin die Frage stellen müssen, wie lange sie Jimmys Verhalten noch tolerieren kann.

In den ersten beiden Folgen sehen wir Jimmy McGill unter anderem dabei zu, wie er sich öffentlich zunehmend Saul Goodman nennt („Mit dem Namen McGill werde ich nie aus Chucks Schatten treten“) und Pre-Paid-Phones mit seiner Nummer auf der Kurzwahltaste an Menschen verschenkt, die sich erstens über ein Gratishandy freuen, zweitens wegen mutmaßlich regelmäßiger krimineller Handlungen, Prügeleien und so weiter öfter mal einen Anwalt brauchen können und drittens kein Geld haben, sich einen zu leisten: „50 % discount!“ bietet er an wie ein Marktschreier, zwei strunzdumme Junkies nehmen das Angebot sogleich als Einladung an, jetzt erst recht auf die Kacke zu hauen. Außerdem sehen wir, wie Kim widerwillig einen Tipp von Jimmy annimmt und einen sturen Klienten reinlegt – mit Erfolg.

„Better Call Saul“, Staffel 5 – Erscheinungsdatum:

Die ersten Folgen liefen 2015 bei Netflix an, die 5. Staffel begann mit einer Doppelpremiere am 23. und 24. Februar 2020. Wöchentlich folgt nun eine neue Episode, zehn sollen es insgesamt werden.

