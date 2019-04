„Beycella“: Beyoncés Netflix-Doku bekommt Titel und Veröffentlichungstermin

17. Beyoncé: Steile These: Kein anderer Popmusiker war so lange on top of the game wie Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z. Nicht so steile These: Im Falle von Queen Bey liegt das daran, dass ihre Stimme wirklich alle Spielarten des Soul beherrscht – und das so gut, dass es manchmal beinahe nervt. Ganz manchmal. Und auch wirklich nur beinahe. (db)

Foto: Getty. All rights reserved.