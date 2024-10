Beyoncé bittet ihre Mutter nicht „zu viele Geheimnisse auszuplaudern“

Tina Knowles‘ Autobiographie „Matriarch: A Memoir“ soll Anfang nächsten Jahres erscheinen.

Beyoncé hat ihre Mutter Tina Knowles gebeten, in ihren bald erscheinenden Memoiren nicht „zu viele Mama-Geheimnisse auszuplaudern“. Am Dienstag (29. Oktober) hatte Tina Knowles angekündigt, ihr neues Buch mit dem Titel „Matriarch: A Memoir“ im Frühjahr 2025 veröffentlichen zu wollen.

Zwischen „Trauer und Tragödien“ und der „Erziehung von Superstar-Nachwuchs“

Der R‘n‘B-Star teilte das Cover der Autobiographie am gleichen Tag auf ihrem Instagram-Account. Dazu schrieb sie in ihrem Post: „Mama, ich könnte nicht stolzer sein. Meine Liebe zu dir geht über das hinaus, was ich in Worte fassen kann. Du hast dein Herz in dieses Buch gesteckt. Ich freue mich, dass du einige der Geschichten mit mir teilst, die dich zu dem gemacht haben, was du bist. Dich zu kennen heißt, dich zu lieben. Aber bitte plaudere nicht zu viele Mama-Geheimnisse aus.“

„Matriarch: A Memoir“ soll am 22. April 2025 in den USA erscheinen und kann bereits vorbestellt werden. Zum Werk heißt es, es führe die Leserschaft durch Tina Knowles‘ „Trauer und Tragödien, kreative und romantische Risiken und Turbulenzen, die Erziehung von Superstar-Nachwuchs und ihre eigenen besonderen Gaben“. Angekündigt ist es zudem als „eine generationsübergreifende Famliensaga, die die Geschichte Amerikas in sich trägt“ und dabei lege es besonderen Fokus auf die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern.

Anerkennende Worte der Bonus-Tochter an Tina Knowles

Auch Kelly Rowland reagierte jüngst auf die Ankündigung des Buches. Für Beyoncés ehemalige Destiny’s-Child-Bandkollegin galt Tina Knowles immer als Mutterfigur. In einem Instagram-Post teilte Rowland ihre Freude über die bald erscheinenden verschriftlichten Erinnerungen. „MA!!! Ich bin so aufgeregt für dich! Du hast so hart an ,Matriarch and A Memoir‘ gearbeitet und ich kann es kaum erwarten, bis alle es in die Hände bekommen können! Sie werden inspiriert werden, sie werden sich verbinden, sie werden lachen, sie werden ein paar Tränen vergießen und sich mit dir über die intimen Details, die du geteilt hast, verbinden! Ich bin so stolz auf dich!“