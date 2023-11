Beyoncé: Mutter wehrt sich gegen Vorwürfe, Tochter habe Haut aufgehellt

Tina Knowles schimpft auf Instagram über „rassistische Clowns“, die der Tochter Dinge unterstellen.

Die 69-jährige Tina Knowles, Mutter der Sängerin Beyoncé, hat sich gegen aktuelle „rassistischen Vorwürfe“ gewehrt, die besagen, dass ihre Tochter in dem neuen Konzertfilm „Renaissance“ die eigene Haut aufgehellt habe. Besagtes Werk kommt weltweit am Freitag (01. Dezember 2023) in die Kinos.

„Dumme ignorante Clowns!“

In einer ausführlichen Instagram-Erklärung, die die US-amerikanische Geschäftsfrau und Modedesignerin neben einem Video zu Beyoncés Song „Brown Skin Girl“ veröffentlichte, verurteilte Knowles die „dummen, ignoranten, selbsthassenden, rassistischen Äußerungen“ und lehnte ab, dass Beyoncé irgendwie „weiß sein wollte“.

In dem Statement stellte die Mutter fest: „Sie dreht einen Film namens ,Renaissance‘, bei dem das gesamte Thema silbern ist, mit silbernem Haar, einem silbernen Teppich und silbernen Kleidern, und ihr Idioten glaubt, dass sie versucht, eine weiße Frau zu sein und ihre Haut zu bleichen? Klar, sie trug silbernes Haar, um zu ihrem silbernen Kleid als Modeaussage zu passen, ihr Clowns.“

Tina Knowles: „Seit Etta James tragen Schwarze Frauen platinblondes Haar!“

Dann führte Knowles weiter aus: „Was wirklich traurig ist, ist, dass eine weiße Frau die Dreistigkeit hatte, sich an Neal zu wenden [Beyoncés Friseur], und dem sagte, sie sei von ,TMZ‘ … und sie wolle eine Erklärung dazu von Neal bekommen. Nun, das hat mein Blut zum Kochen gebracht, dass diese weiße Frau sich so berechtigt fühlte, über ihre Schwarzheit zu sprechen. Was wirklich enttäuschend ist, sind einige Schwarze Leute, ja, ihr Idioten auf den sozialen Medien. Die lügen und täuschen vor, so unwissend zu sein, dass sie nicht verstehen, dass Schwarze Frauen seit der Zeit von Etta James platinblondes Haar tragen.“

Reaktionen auf die Worte

Auf Social Media reagieren Künstler:innen positiv auf Knowles‘ Worte. Die Musikerin Jessie J etwa kommentierte: „Eine Mutter, die sich für ihre Tochter einsetzt. Gut gesagt!“

Der Fashion-Illustrator und Designer Hayden Williams schrieb: „Diese seltsame Hyperfixierung auf Beyoncés Teint und Haarfarbe im Laufe der Jahre ist mehr als ermüdend, und die Leute sollten etwas Produktiveres mit ihrer Zeit anfangen. Sie hat uns während ihrer gesamten Karriere pure Kunst und ein unglaubliches Gesamtwerk geliefert, und das ist es, worauf sich einige konzentrieren wollen? Traurige Zeiten, aber sie wird weiterhin Erfolg haben, ungeachtet des Geschwätzes.“

Mehr über RENAISSANCE – Album und Konzertfilm

Am 29. Juli 2022 veröffentlichte Beyoncé ihr siebtes Album, RENAISSANCE. Die „Renaissance World Tour“, Beyoncés neunte und finanziell erfolgreichste Konzertreise, wurde am 01. Februar 2023 angekündigt. „Renaissance: A Film by Beyoncé“ dokumentiert die Entstehung des Albums, des visuellen Begleitwerks und Filmmaterials der Tour von Stockholm bis Kansas City. Die Dokumentation hebt Beyoncés Einsatz für ihre Mitmenschen, ihren kreativen Geist und ihr Streben nach Perfektion hervor.