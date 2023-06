Beyoncé live in Köln: Tickets, Anreise, Zeitplan, Setlist und Wetter

Die Queen of Pop tritt im Kölner RheinEnergieSTADION auf – hier gibt es alle Infos zum Event.

Beyoncé ist live in Köln zu sehen. Am Donnerstag (15. Juni) spielt die Queen of Pop ein Konzert im RheinEnergieSTADION. Sie reist derzeit für ihre „Renaissance“-Tour um die Welt. Die dazugehörige Platte ist am 29. Juli 2022 erschienen. Hier gibt es alle Informationen zur Show in Köln im Überblick.

Tickets

Auf der Plattform Ticketmaster werden noch Karten für das Beyoncé-Konzert angeboten. Allerdings nur noch Standard-Karten – alle VIP-Packages und Business-Seats sind bereits ausverkauft. Der Preis für ein Ticket starten bei 90 Euro. Damit wird man am hinteren Ende des Stadions platziert. Wer näher an Beyoncé und der Stage sein möchte, muss dementsprechend tiefer in die Tasche greifen. Über 600 Euro kostet die teuerste Karte – allerdings im Fan-Resale. Zum Vergleich: Der Stehplatz vor der Bühne ist für 180 Euro zu haben, der Stehplatz im Innenraum für 120 Euro.

Anfahrt und Parken

Mit dem ÖPNV

Das Team des RheinEnergieSTADIONS empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da so lange Wartezeiten vermieden werden können. Am besten nutzt man dafür die Straßenbahnlinien 1, oder 7. Die Linie 1 hält direkt am Stadion, günstige Umsteigepunkte von den Fern- und Regionalbahnen zur Linie 1 sind der Bahnhof Köln Messe/Deutz und Köln Weiden West. Die Haltestelle Stüttgenhof, bei der die Linie 7 hält, ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Von der Haltestelle Haus Vorst/Marsdorf bietet die Kölner Sportstätten GmbH zudem einen kostenlosen Shuttle Service an, der Besucher:innen ab 16.00 Uhr in die Nähe des Stadions, zur Bushaltestelle Südallee/Junkersdorf, bringt. Nach Konzertende steht der Shuttle Service zur Haltestelle Haus Vorst/Marsdorf für anderthalb Stunden zur Verfügung.

Mit dem Auto

Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, fahren über den Autobahn-Ring Kreuz Köln West (A1/A4). Von der A1 sollten die Ausfahrten Köln Bocklemünd, Köln Lövenich oder Köln Weiden/Frechen angesteuert werden. Wenn man von der A4 kommt, gelten die Ausfahrten Köln Klettenberg oder Frechen Nord. Danach einfach der Beschilderung Richtung Stadion folgen.

Rund um das RheinEnergieSTADION stehen circa 7.500 PKW-Stellplätze sowie der Busparkplatz P8 zur Verfügung. Außerdem empfiehlt das Team des Stadions folgende Parkplätze: Park & Ride Marsdorf (Haus Vorst), Park & Ride Weiden West und Parkhaus Köln Arcaden. Es wird aber mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen zum Beyoncé-Konzert gerechnet.

Alle detaillierten Infos zur Anreise gibt es auf der Website des RheinEnergieSTADIONS.

Zeitplan

Der Einlass zur Konzertstätte beginnt um 16.30 Uhr. Beyoncé wird um circa 19.30 Uhr auf die Bühne kommen, Support-Acts gibt es keine. Die Show wird gegen 22.30 Uhr zu Ende sein.

Setlist

Beyoncé hat keine offizielle Setlist für ihre „Renaissance“-Tour veröffentlicht. Auf der Plattform „Setlist.fm“ haben User:innen aber alle Songs zusammengetragen, die es auf ihren vorherigen Gigs zu hören gab. In Marseille am 11. Juni waren das die folgenden Tracks:

Dangerously in Love

Flaws and All

1+1

I’m Going Down

I Care

River Deep, Mountain High

I’M THAT GIRL

COZY

ALIEN SUPERSTAR

Lift Off (Jay-Z & Kanye West Cover)

CUFF IT

ENERGY

BREAK MY SOUL

Formation

Dive

Run the World (Girls)

MY POWER

BLACK PARADE

Savage (Remix, Megan Thee Stallion Cover)

Partition

CHURCH GIRL

Get Me Bodied

Before I Let Go

Rather Die Young

Love on Top

Crazy in Love

PLASTIC OFF THE SOFA

VIRGO’S GROOVE

Naughty Girl

MOVE

HEATED

AMERICA HAS A PROBLEM

PURE/HONEY

Das Wetter

In Köln ist am 15. Juni mit Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zu rechnen. Um 19.30 Uhr, wenn das Konzert beginnt, sollen laut Wetterbericht ungefähr 25 Grad erreicht sein. Bis zum Ende der Show kann es sich auf circa 19 Grad abkühlen.