Beyoncé: So reagiert Mutter Knowles auf die Hater

„Es ist mir unbegreiflich, warum man seinen kostbaren Weihnachtstag dafür verwendet, einen Auftritt von jemandem zu sehen, den man hasst“, so Knowles.

Am 25. Dezember trat Beyoncé in ihrer Heimatstadt Houston, Texas, während der Halbzeit des NFL-Weihnachtsspiels auf. Hier performte sie zum ersten Mal live Lieder von ihrem Album COWBOY CARTER. Während viele Fans und Medien ihren Gig lobten, gab es dennoch von einigen Kritik – in Bezug auf ihren Country-Ansatz, auf ihren Gesang, auf ihr Outfit. Beyoncés Mutter, Tina Knowles, teilte daraufhin eine klare Botschaft an alle Hater da draußen.

Tina Knowles teilt Fan-Meinung

„Unabhängig davon, ob du Beyoncés Musik magst oder nicht, ist es der Beweis und die Motivation, dass, egal wie unbestreitbar talentiert du bist, die Leute immer, IMMER, immer etwas Negatives zu sagen haben werden“, hieß es unter anderem in einem Kommentar eines Fans. Diesen Beitrag teilte Knowles auf ihrem Instagram-Account am 28. Dezember.

Dazu schrieb die 70-Jährige in der Bildunterschrift: „Repost: Genau meine Meinung! Es ist mir unbegreiflich, dass du deinen kostbaren Weihnachtstag dafür verwendest, einen Auftritt von jemandem zu sehen, den du hasst und von dem du glaubst, dass er kein Talent hat, damit du später darüber reden kannst.“

„Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet“

„Offensichtlich bist du so besessen von ihnen, süchtig nach ihnen und bewunderst sie insgeheim, wünschst dir, du könntest sie sein, dass du nicht anders kannst, als zuzuschauen und zu kritisieren und zu kommentieren und dummes, lächerliches Zeug zu sagen, das dich wie eine Witzfigur aussehen lässt“, fuhr die Texanerin in ihrem Beitrag fort.

Die Empfehlung der Mutter: „Also schalte auf einen anderen Kanal um, wenn Halbzeit ist, und schau dir alberne Zeichentrickfilme an oder Bozo den Clown oder etwas, mit dem du dich identifizieren kannst und in dem du dich selbst siehst. Mit Liebe gesagt.“

Um ihre Ansage abzuschließen, schloss die Modedesignerin ihre Worte noch mit einem Bibel-Vers von Jesaja: „Ich habe so viel von ihrem Kampfgeist gelernt, wenn es bergab geht, arbeite ich härter: ‚Keine Waffe wird etwas ausrichten, die man gegen dich schmiedet‘ – eins, zwei, drei und warten, dass die Fake-Bots kommen.“

Der „NFL Christmas Gameday“ auf Netflix:

Das Weihnachtsspiel mit Beyoncés Auftritt wurde im Rahmen des „NFL Christmas Gameday“ am 25. Dezember auf Netflix live übertragen. Zu sehen war ein Spiel zwischen den Houston Texans und den Baltimore Ravens im NRG Stadium. Die 13-minütige Live-Show der 43-Jährigen kann man mittlerweile auch auf Netflix, unter dem Titel „Beyoncé Bowl“ streamen.