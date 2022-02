Big Pat droppt neuen Track vom kommenden Solo-Album

Neue Musik aus Berlin-Schöneberg: Big Pat hat seinen neuen Solo-Track „Mob (prod. Shirama)“ veröffentlicht. Leichte Gitarrenmusik erklingt im Hintergrund und ergänzt den Beat. Ohne die Lyrics würde man womöglich meinen, dass es in diesem Track so gar nicht um Party oder Halligalli geht. Ein Irrglaube – denn in der Tat versinken wir wieder einmal in das durchzechte Nightlife des Rappers. Entsprechenden Support gibt es natürlich auch von der Fam. Seht und hört ihr den Track im Stream:

Das Release erscheint auch unter der Fahne der siebenköpfigen Crew von BHZ. Denn nicht unweit ihres gemeinsamen Musikprojekts arbeiten die Jungs auch an ihren eigenen Solo-Karrieren. Der Zusammenschluss der Crew erfolgte im Jahr 2016. Zu dieser zählt Longus Mongus, Ion Miles, Dead Dawg, Monk und Big Pat als Rapper sowie MotB und Sami als Produzenten. Ihr Debüt-Album 2826 erschien im Jahr 2018. Hiernach folgten von Longus Mongus mit KOMMAKLAR, Ion Miles und Monk mit GAME OVER, Monk mit HELLWACH und Dead Dawg DUNKELSCHWARZ weitere Solo-Alben. Doch auch als Kollektiv sorgen die Jungs musikalisch ordentlich für Nachschub. Es folgten Alben wie HALB:VIER und FUNKTURM.

Big Pats Solo-Album LOVE.LIFE.BACKSTAGE soll am 11. März 2022 erscheinen. Die erste Single-Auskopplung „Heartkold“ gab es bereits im Januar zu hören. Wenig später der Track „Drink In Love“. Sein Solo-Debüt erschien 2018 unter den Namen NOVA.