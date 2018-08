Big Red Machine: Justin Vernon und Aaron Dessner lassen zwei neue Songs hören

Foto: Redferns, Kieran Frost. All rights reserved.

Justin Vernon von Bon Iver und die beiden Dessner-Brüder von The National gemeinsam auf der Bühne bei einem Festival in Cork.

Im Juli haben Justin Vernon und Aaron Dessner von The National angekündigt, dass sie gemeinsam als Big Red Machine eine Platte herausbringen werden. Zu diesem Anlass gab es gleich vier Songs und damit einen ersten Eindruck davon, wie es klingt, wenn diese beiden Musiker aufeinandertreffen.

Nun haben die beiden zwei weitere Tracks des kommenden Albums namens BIG RED MACHINE veröffentlicht. Hört hier „I Won’t Run From It“ und „Deep Green“:

https://youtu.be/jHXdiG9uyZc Video can’t be loaded: Big Red Machine – Deep Green (Official Audio) (https://youtu.be/jHXdiG9uyZc)

https://youtu.be/abbcMEEENP4 Video can’t be loaded: Big Red Machine – I Won’t Run From It (Official Audio) (https://youtu.be/abbcMEEENP4)

Mit diesen beiden Songs hätten wir inzwischen insgesamt sechs der zehn Tracks der Platte gehört. So sieht die Tracklist von BIG RED MACHINE aus, das am 31. August 2018 erscheinen wird:

„Deep Green“

„Gratitude“

„Lyla“

„Air Stryp“

„Hymnostic“

„Forest Green“

„OMBD“

„People Lullaby“

„I Won’t Run From It“

„Melt“