Bon Iver schwärmt im neuen Song: „Everything Is Peaceful Love“

Bon Iver zeigt im Video, was „Everything Is Peaceful Love“ für ihn bedeutet.

Bon Iver hat am Valentinstag (14. Februar) eine neue Single mit dem Titel „Everything Is Peaceful Love“ veröffentlicht. Der Track wird auf dem fünften Studioalbum SABLE, fABLE erscheinen. Am 11. April wird das US-Indie-Label Jagjaguwar das Album veröffentlichen.

Sechs Jahre ist es her, dass Bon Iver das Album I, I veröffentlichte. 2024 erschien die EP SABLE, auf der die Songs „Things Behind Things Behind Things“, „S P E Y S I D E“ und „Awards Season“ waren. Diese drei eröffnen nun SABLE fABLE.

Mit wem arbeitete Bon Iver zusammen?

Für die Lead-Single „Everything Is Peaceful Love“ arbeitete der Sänger, Gitarrist und Organist Justin Vernon mit dem Filmemacher John Wilson zusammen. Dieser wurde über die nach ihm benannte HBO-Serie „How To With John Wilson“ bekannt. Justin Vernon schwärmt von dessen Arbeit: „Ich wollte, dass das Video einfach nur Menschen zeigt, die unkontrolliert lächeln. Glücklicherweise schlug Eric Timothy Carlson vor, sich mit [John] Wilson in Verbindung zu setzen. [„How To With John Wilson“] ist einfach das ergreifendste und lustigste Programm im ganzen Fernsehen. Wir hatten das große Glück, dass John die Idee gefiel. Er zog los, drehte einen Haufen lustiger Sachen und schnitt alles zu dem Song zusammen.“

Hier zum Trailer von „How To With John Wilson“

Was Bon Iver vermitteln möchte

Justin Vernon erzählt, wie es zu der Zusammenarbeit kam: „Ich wusste an dem Tag, an dem wir ‚Everything Is Peaceful Love‘ gemacht haben, welche Art von Platte ich machen wollte. Ich wusste immer: Das ist das Gefühl, das ich als erstes teilen möchte. Ich wollte, dass das Video einfach nur Menschen zeigt, die unkontrolliert lächeln. ‚Everything Is Peaceful Love‘ gibt mir alles, was ich mir für dieses Album wünsche, in einem Video. Die Idee, dass Glück und Freude die höchste Form und der wahre Auftrieb des Überlebens sind, und dass es die Welt heilen kann, wenn man sich selbst weniger ernst nimmt.“

Hier das Video zu „Everything Is Peaceful Love“ sehen

Auf SABLE, fABLE wird auch eine Zusammenarbeit mit Haim-Sängerin Danielle Haim zu hören sein, die den Titel „If Only I Could Wait“ trägt. Produziert wurde SABLE, fABLE von Justin Vernon und Jim-E Stack. Das Album wurde größtenteils in Justin Vernons Studio in Wisconsin aufgenommen.