Billie Eilish überrascht Fans mit eigenem UNO-Kartenspiel

Das berühmte Kartenspiel hat mit der Sängerin nur eine von vielen prominenten Anhänger:innen.

Es gibt nur wenige Spiele, die schaffen, was UNO gelingt: Es bringt Menschen zusammen und kann im nächsten Moment Auslöser eines handfesten Streits sein. Auch Billie Eilish kennt diesen Spaß. Sie ist bekennender Fan der ikonischen Karten und hat das in der Vergangenheit mehrfach betont. Nun bringt die Sängerin gemeinsam mit der Firma Mattel ihr eigenes UNO-Kartendeck auf den Markt.

Billie Eilish entwirft exklusives UNO-Deck mit eigenem Design

Im offiziellen Billie-Eilish-Store heißt es: „Billie hat dieses mit Blohsh-Motiven bedruckte UNO-Canvas-Billie-Eilish-Kartenspiel entworfen, dessen Farben, Symbole und Zahlen ihre künstlerische Ästhetik widerspiegeln und auf 300 Gramm schwerem Premium-Karton gedruckt sind.“

Die Karten unterscheiden sich leicht von den klassischen UNO-Farben – Zahlen und Aktionskarten entsprechen jedoch dem Original. Das Spiel ist für 20 Euro in dem Online-Store der Sängerin erhältlich.

So sieht das Billie-Eilish-UNO-Set aus:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billie Eilish kritisiert offizielle UNO-Regeln öffentlich

In einem früheren Tweet hatte sich Billie Eilish über bestimmte Regeln des Spiels beschwert. UNO hätte erklärt, dass man Pluskarten nicht stapeln könne. „Tut mir leid – dann macht das Spiel keinen Spaß“, sagte sie. „Man muss alle Pluskarten stapeln, die Richtungswechsel wechseln und die Aussetzer aussetzen können.“

Darüber hinaus kursiert ein Video, in dem die Sängerin gemeinsam mit den Musikern Denzel Curry, Vince Staples und Duckworth in der Questlove-Old-School-Game-Show eine Runde UNO spielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neues Großprojekt: Billie Eilish arbeitet mit James Cameron zusammen

Die UNO-Kollaboration mit Mattel ist nicht das einzige neue Projekt von Billie Eilish. Während ihres Konzerts in Manchester am 19. Juli kündigte der Megastar auch einen Film zur laufenden Tour an. Dafür arbeitet sie mit keinem Geringeren als Star-Regisseur James Cameron zusammen. Der Macher von Filmen wie „Titanic“ und „Avatar“ wird bei dem Projekt Regie führen. Konkrete Infos dazu gibt es jedoch bisher noch nicht.