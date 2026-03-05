Handys weg, Einmalkamera raus: Harry Styles‘ Konzert-Experiment

Was hinter der ungewöhnlichen Idee steckt.

Hat Harry Styles zu viel Zeit im Berghain verbracht? Oder liegt es am Titel seines neuen Albums „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“? Denn wie kam er auf die Idee, Handykameras auf seinem Release-Konzert zu verbieten?

Man kennt es aus Clubs, dass einem an der Tür die Kamera abgeklebt wird, auf Konzerten ist so etwas aber eher eine Seltenheit.

Handyverbot beim Release-Konzert

Aus diesem Grund waren die Fans des ehemaligen One-Direction-Mitglieds schockiert, als die Gerüchte kursierten, dass ihnen ihre Mobiltelefone abgenommen werden könnten. Der Brite hatte schon Anfang des Monats seinen Release-Gig für die LP „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ angekündigt – und das für umgerechnet 23 Euro. Gleichzeitig wurde bekannt, dass auf dem Konzert Handys weggeschlossen und erst nach der Show wieder zurückgegeben werden sollen. Dafür suchte die Co-op Arena in Manchester, in der die Show am Freitag, dem 6. März, stattfinden soll, sogar Personal.

Das Konzept wird angepasst

Aufgrund negativer Rückmeldungen nach der Ankündigung vieler Teilnehmenden wurde das Konzept noch einmal verändert. Jetzt soll jede:r eine kleine Tasche für das Handy bekommen, in der das Filmen nicht möglich ist, Telefonieren in Notfällen aber schon.

Die Arena teilte folgendes Statement dazu mit: „Wir hoffen, dass ihr diese Gelegenheit nutzt, um die Show in vollen Zügen zu genießen und euch ganz auf dieses Erlebnis einzulassen.“

Einmalkameras statt Smartphones

Nicht nur das Filmen mit Handys soll eingeschränkt werden, sondern jegliche digitale Aufnahmegeräte wie Kameras, Smartwatches und sogar Smart-Brillen sind ausdrücklich verboten. Stattdessen bekommt jede:r Konzertbesucher:in eine kleine Einmalkamera, mit der eine bestimmte Anzahl an Aufnahmen möglich sein wird.

Fans feiern die Idee

Viele Leute in den Socials fanden diese Idee toll und reagierten positiv darauf. Fans kommentierten: „Das ist so ein cooles Konzept, Harry bringt Live-Musik auf eine Weise zurück, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat.“ und „Ich finde das wirklich toll für Leute, die gerne im Moment leben, aber dennoch in der Lage sein möchten, ihn festzuhalten … sehr cool.“

Eine Debatte, die schon länger schwelt

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Debatten darüber, dass Mobiltelefone auf Konzerten die Stimmung ruinieren würden. Viele Künstler:innen fordern ihr Publikum während ihrer Shows auf, Telefone bei bestimmten Songs nicht auszupacken. Der Zuschauer:innenraum mancher Venues sieht sonst oftmals aus wie ein Meer aus Handys. Manche Besucher:innen filmen sogar ganze Konzerte, um sie sich in vielen Fällen nie wieder anzuschauen.

Das braucht man beim Release-Konzert von Styles nicht zu tun, denn die gesamte Show wird ab Sonntag, dem 8. März auf Netflix ausgestrahlt und für alle streambar sein.

Harry Styles ist nicht der Erste

Das Konzept ist zwar ungewöhnlich, doch Harry ist nicht der Erste damit. Künstler:innen wie Bob Dylan, Alicia Keys, The Lumineers und Childish Gambino haben ebenfalls schon handyfreie Konzerte veranstaltet. Auch die deutschen Musiker Schmyt und RIN gingen im Jahr 2024 auf eine komplette „No Phones Allowed“-Tour.

Und die große Tour?

Für seine anschließende Tour zur LP hat Harry Styles noch kein Verbot ausgesprochen. Aber wenn das Release-Konzert gut läuft, kommt vielleicht noch eine Ansage …

Das Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ erscheint am Freitag, dem 6. März und ist über die üblichen Musikstreamingdienste abrufbar. Denn hören mit dem Handy ist natürlich noch erlaubt.