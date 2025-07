Billie Eilish: Mit diesem Oscargewinner arbeitet sie am Konzertfilm

Mit der Dokumentation „The World’s a Little Blurry“ veröffentlichte die Sängerin im Jahr 2021 ihr erstes erfolgreiches filmisches Kreativprojekt. Der in Zusammenarbeit mit Apple TV+ entstandene Film begeisterte Fans weltweit. Jetzt kündigt Billie Eilish einen Konzertfilm an – und hat sich dafür einen der größten Regisseure Hollywoods gesichert.

James Cameron führt Regie

Aktuell befindet sich Eilish auf großer „Hit Me Hard and Soft“-Tour, bei der sie bereits in Berlin aufgetreten ist. Während ihres Konzerts in Manchester am Samstag (19. Juli) kündigte der Megastar nun einen Film zur laufenden Tour an. Dafür arbeitet sie mit niemand Geringerem als Star-Regisseur James Cameron zusammen. Der Macher von Werken wie „Titanic“ und „Avatar“ wird bei dem Filmprojekt der Sängerin Regie führen.

3D-Filmerlebnis aus Manchester

„Ihr habt vielleicht bemerkt, dass hier oben mehr Kameras sind als sonst“, scherzte sie während ihres Auftritts. „Im Grunde kann ich nicht viel darüber sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass ich an etwas sehr, sehr Besonderem mit jemandem namens James Cameron arbeite, und es wird in 3D sein.“

Prominenter Besuch

Billie Eilish fügte hinzu, dass Cameron sich irgendwo im Publikum befinden würde. Außerdem werde sie zu allen vier Shows dasselbe Outfit tragen. Das lässt vermuten, dass sich das filmische Projekt aus Aufnahmen aller vier Gigs in Manchester zusammensetzen wird. Der Regisseur selbst hat sich diesbezüglich noch nicht öffentlich geäußert.

Ein Filmprojekt der Gewinner

Für den Konzertfilm zur „Hit Me Hard and Soft“-Tour treffen mit Billie Eilish und James Cameron zwei vielfach ausgezeichnete Persönlichkeiten aufeinander. Während die Sängerin mittlerweile stolze neun Grammys gewonnen hat, kann der Regisseur drei Oscars vorweisen. Ob das bereits ein Erfolgsgarant für den Konzertfilm ist, wird sich zeigen.