Billie Eilish will weiter mit ihrem Bruder arbeiten

Obwohl Finneas mit seiner Solo-Musik beschäftigt ist und Billie Eilish alleine tourt, halten sie zusammen.

Billie Eilish ist derzeit auf Tour – und das größtenteils alleine. Doch anderweitige Verpflichtungen ihres Bruders Finneas bedeuten natürlich nicht das Aus der Zusammenarbeit der Geschwister, bekräftigte die Sängerin nun.

Versöhnliche Worte

„Man kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein“, sagte Billie Eilish in einem Interview mit der „Los Angeles Times“. Musiker und Produzent Finneas O’Connell veröffentlichte Anfang Oktober sein zweites Solo-Album FOR CRYING’ OUT LOUD! Dem Release folgt eine Tour, weshalb er nicht zeitgleich seine jüngere Schwester auf deren Tournee zum Album HIT ME HARD AND SOFT (erschien im Mai) unterstützen kann. Für die 22-Jährige ist es das erste Mal, dass sie ohne ihren Co-Songwriter unterwegs ist.

Finneas unterstützt Billie Eilish weiterhin

In Zukunft wollen die Geschwister aber weiter zusammenarbeiten: „[Dass er gerade nicht da ist], ist nicht wirklich dass Ende von irgendwas“, teilte Billie Eilish mit. Einige seltene Auftritte bei den Shows seiner Schwester lässt Finneas’ eigener Tourplan immerhin zu. So stand er beispielsweise kürzlich in Newark, New Jersey, mit auf der Bühne. Gemeinsam spielten die beiden Musiker:innen den Song „Happier Than Ever“ (2021), für den sie 2022 bei den MTV Music Awards mit dem Preis für den Song des Jahres geehrt worden waren.

Auch Finneas wurde bereits auf die derzeitige räumliche Trennung des Pop-Dreamteams angesprochen. Wie üblich lobte er seine Schwester und drückte Unterstützung aus. Außerdem gab er im Gespräch mit dem Magazin „Guitar.com“ an, dass Billie Eilish derzeit lerne, „ohne [ihn] zuhause Musik zu produzieren“. Und nicht nur das: „Sie ist sehr gut darin“, sagte Finneas.

Mega-Tour 2025 auch in Deutschland

Billie Eilish startete ihre Tournee im September 2024 in Québec und wird bis Ende Juli des kommenden Jahres unterwegs sein. Aktuell spielt sie Konzerte in den USA und Kanada, danach folgt Australien. Ab April 2025 ist sie dann in Europa zu sehen. In Deutschland tritt sie im Mai je einmal in Hannover und in Berlin sowie zweimal in Köln auf, außerdem ist die Sängerin im deutschsprachigen Raum Anfang Juni noch in Wien zu sehen. Ihr Bruder Finneas ist zeitgleich in Europa unterwegs; tourt im April und Mai und spielt dabei hierzulande in Hamburg, Berlin und Köln.