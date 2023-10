Billie Eilish zeigt sich mit neuem Tattoo auf der Wirbelsäule

Außerdem teilt sie kommentarlos die Drake-Lyrics: „She had big tits like Billie Eilish but she can’t sing“.

Für die Gen Z sind Photo Dumps die Instagram-Ästhetik schlechthin. Billie Eilish hat am Mittwoch (18. Oktober) genau so eine Fotosammlung, die aus bunt zusammengewürfelten Bildern besteht, auf der Social-Media-Plattform veröffentlicht. Ganz in roten und schwarzen Tönen gehalten – passend zu ihrer aktuellen Haarfarbe. Eines der Fotos zeigt auch ein frisch gestochenes Tattoo, das sich über die Wirbelsäule der Sängerin zieht. Die Strudel- und Kratzmuster, die auf dem Bild zu sehen sind, wurden von dem Artist Matias Milan gestochen. In der Instagram-Galerie präsentiert Eilish auch die Lyrics zu Drakes neuen Song „Another Late Night“. In dem Track singt der Künstler: „She had big tits like Billie Eilish but she can’t sing“. Einen Kommentar dazu teilt sie aber nicht.

Seht hier Billie Eilishs neues Tattoo:

Zuletzt war Billie Eilish mit ihrem Bruder Finneas bei dem US-amerikanischen Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel zu Gast. Dort sprach sie nicht nur über den Schreibprozess ihres Songs „What Was I Made For?“, der als Soundtrack zu Greta Gerwigs „Barbie“ diente, sondern auch über ihren Hit „Bad Guy“, den sie „objektiv gesehen“ als den „dümmsten Song der Welt“ bezeichnete.

Billie Eilish und Finneas zu Gast bei Jimmy Kimmel: