Robert De Niro wirbt bei American-Football-Spiel für Kamala Harris

Der US-Schauspieler überraschte die anwesenden Sportfans und sprach sich dabei für die Präsidentschaftskandidatin aus.

Am Sonntag (3. November) besuchte Robert De Niro das Football-Spiel der Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars im Lincoln Financial Field in Philadelphia. Allerdings war der 81-Jährige nicht nur dort, um sich das Match anzusehen, sondern auch, um mit den anwesenden Fans Zeit zu verbringen und weitere Stimmen für Kamala Harris zu sichern.

Der Überraschungsauftritt

Robert De Niro feierte mit den Besucher:innen die sogenannte Tailgate-Party. Dabei treffen sich die Sportfans vor dem eigentlichen Football-Event auf den Parkplätzen vor dem Stadion, um dort gemeinsam zu grillen, zu feiern und sich in die richtige Stimmung für den anstehenden Wettstreit der Mannschaften zu bringen. Am Sonntag mischte sich auch der „The Irishman“-Darsteller unter die Leute, um mit ihnen über die bevorstehende US-Wahl am 5. November zu sprechen. In Begleitung von Politiker:innen aus der Demokratischen Partei, wie dem ehemaligen Außenminister John Kerry und den Abgeordneten Mary Gay Scanlon und Madeleine Dean, versuchte De Niro während der Party weitere Wähler:innen für Kamala Harris zu gewinnen. Ein Foto des Events teilte auch der offizielle X-Account der NFL, um die Anwesenheit des Oscar-Gewinners zu würdigen.

Auch Michael Embrich, ein ehemaliges Mitglied des Beratungsausschusses des US-amerikanischen Veteranenministers, war vor Ort und teilte ein Foto von De Niros Ansprache, in der er mitunter darüber sprach, weshalb sich Frauen für den Posten des Präsidenten eigenen. Damit versuchte der Schauspieler ein Vorurteil von einigen Trump-Wähler:innen zu entkräften.

„Es war mir eine Ehre, Robert De Niro, Außenminister Kerry und die Abgeordnete Chrissy Houlahan bei der Eagles-Autofahrt zu treffen!“, schrieb er. “Lasst uns Kamala Harris unsere Stimme geben! #GoBirds #Vote.“

De Niro wettert gegen Trump

Dass Robert De Niro die derzeitige Vizepräsidentin unterstützt, dürfte wenig überraschend sein, denn der Schauspieler spricht sich bereits seit Monaten gegen ihren Rivalen Donald Trump aus. So erklärte er im September auf dem New York Film Festival, dass Trump Amerika „zerstören will“ und er sich deswegen Sorgen machen würde: „Für mich ist es nicht vorbei, bis es vorbei ist, und wir müssen uns voll und ganz dafür einsetzen, die Republikaner zu schlagen – diese Republikaner, das sind keine echten Republikaner – und Trump zu schlagen. So einfach ist das. Wir können diese Art von Person nicht gebrauchen. Jeder muss rausgehen und wählen.“

Neben Robert De Niro verkündeten auch andere Stars bereits für Kamala Harris zu stimmen. Darunter unter anderem Lady Gaga, Katy Perry, Ricky Martin, Beyoncé, Megan Thee Stallion, Charli XCX, Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Cher, Eminem, Bon Iver und auch Taylor Swift.