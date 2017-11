Billy Corgan spielt Solosongs und Pumpkins-Klassiker in einem Großraumbüro

So cool/uncool muss man erst mal sein: Für die bekannte „Tiny Desk Concert“-Reihe von NPR hat Billy Corgan eine kleine Session eingespielt – und sich dafür nicht mal seine dicke Winterjacke ausgezogen. So sitzt er da, spielt am Schreibtisch so große Balladen wie „Tonight, Tonight“, während hinter ihm die Streicher ertönen, und sieht dabei aus wie Chevy Chase, der gerade von einer erfolglosen Bärenjagd in die Waldhütte zurückgekehrt ist.

Neben „Tonight, Tonight“ gab ein körperlich offenbar unterkühlter, musikalisch aber herzerwärmender Corgan seine zwei Solosongs „Aeronaut“ und „Mandarynne“ zum Besten, die beide auf seinem neuen Soloalbum OGILALA erschienen sind. Tut ihm offenbar gut, sich wieder Billy anstatt William Patrick rufen zu lassen.