Billy Corgan nennt die einflussreichste Band neben den Beatles

Der Sänger, Gitarrist und Songwriter der Smashing Pumpkins offenbart seine Sicht auf eine der essenziellen Acts des 20. Jahrhunderts – und weshalb ihr Einfluss bis heute nachwirkt.

Billy Corgan hat in der YouTube-Serie „Track Star“ eine Einschätzung zur Musikgeschichte abgegeben. Nachdem ihm ein Ausschnitt des Songs „Disorder“ vorgespielt wurde, erklärte der Kopf der Smashing Pumpkins, dass Joy Division die zweiteinflussreichste Rockband des 20. Jahrhunderts sei – übertroffen nur von den Beatles.

„Ich vertrete seit gut 20 Jahren die These, dass Joy Division abgesehen von den Beatles vermutlich die einflussreichste Rockband des 20. Jahrhunderts ist“, sagte Corgan in der Sendung. „Disorder“ ist der Opener des Debütalbums UNKNOWN PLEASURES der Post-Punk-Band aus Manchester, die zwischen 1976 und 1980 aktiv war.

Der unsichtbare Einfluss auf die Musiklandschaft

Billy Corgan begründete seine Position damit, dass Joy Division den Post-Punk auf eine Weise auf die Beine gestellt hätten, wie es keiner anderen Band gelungen sei. Die Gruppe habe damit eine Vorlage geschaffen, an der sich zahlreiche nachfolgende Künstler:innen orientierten. „Es ist Pop-Musik, die nicht für einen Pop-Markt gemacht wurde, und deshalb hören die Leute sie immer noch“, erklärte der 58-Jährige.

Besonders interessant würde Corgan die Art des Einflusses finden: Anders als bei den Beatles oder The Velvet Underground sei die Prägung durch Joy Division oft nicht unmittelbar hörbar. „Es gibt 400 Joy-Division-Bands, aber man würde es nicht unbedingt heraushören. Selbst wenn sie versuchen, Joy Division zu imitieren, können sie es eigentlich nicht“, führte er diesbezüglich aus. Der Einfluss zeige sich vielmehr in der Art der Musikproduktion und dem minimalistischen Ansatz, der besonders in seiner Heimatstadt Chicago bis heute präsent sei.

Zum gesamten Gespräch mit Billy Corgan:

Kultstatus mit nur einem großen Hit

Trotz oder gerade wegen ihrer kurzen Karriere – Sänger Ian Curtis beging 1980 Suizid – habe Joy Division einen außergewöhnlichen Status erreicht. Mit möglicherweise nur einem wirklich großen Hit, „Love Will Tear Us Apart“, hätten sie dennoch Musikgeschichte geschrieben, so Billy Corgan. Für ihn sei es „so einfach“, Joy Division zu den größten Bands aller Zeiten zu zählen, dass er kaum wisse, wie er seine Argumentation noch weiter ausführen solle.