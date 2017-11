William Patrick Corgan heißt jetzt wieder Billy Corgan

Mit dem Wechsel von Künstlernamen scheint das so eine Sache zu sein. JAY-Z zum Beispiel schmiss erst seinen Bindestrich über Bord, holte ihn sich schließlich aber zurück und schreibt sich seitdem ferner in Versalien. Oder Sean Combs: Der als Puff Daddy, P.Diddy und unter zig weiteren Namen bekannte Rapper und Geschäftsmann kündigte an seinem 48. Geburtstag an, künftig ausschließlich LOVE aka Brother Love gerufen werden zu wollen – und ruderte später zurück, er sei während Aufnahme seiner Videobotschaft lediglich betrunken gewesen. Und nun hat offenbar auch William Patrick Corgan erkannt, dass seine Namensänderung keine gute Idee war.

Seit Ewigkeiten ist Corgan unter seinem Rufnamen Billy bekannt. Eben dieser Billy Corgan veröffentlicht seit den frühen Neunzigern und in wechselnden Besetzungen mal mehr, mal weniger hervorragende Alben mit seiner Rockband The Smashing Pumpkins. Auch sein erstes Soloalbum THE FUTURE EMBRACE erschien 2005 unter dem Namen Billy Corgan. Bei seinem 2017 erschienenem zweiten Soloalbum war das anders: OGILALA trug seinen bürgerlichen Namen William Patrick Corgan.

Corgan erklärte diese Änderung so: „At some point, ‘Billy’ just gets kind of weird. I was obviously Billy in the band, but now I feel like that is somebody else. It’s hard to explain other than it’s like sometimes you just want to change up the wallpaper.” Später schob er nach: „Once I saw that it irritated people then I thought, ‘OK, I’m definitely going to do this.’”

Nun scheint es so, als ob ihm oder seinem Label die Verwirrung doch zu viel wurde – oder als ob er doch wieder seinen vertrauten Rufnamen wiederhaben wollte: Auf sämtlichen Steamingdiensten und Videoportalen wird OGILALA nicht mehr unter William Patrick Corgan, sondern unter Billy Corgan geführt. Seine Facebookseite läuft weiterhin unter dem Namen William Patrick Corgan, bei Twitter ist es ebenso. Man darf also annehmen, dass die Plattenfirma sich eingemischt hat. Weil wohl nämlich deutlich weniger Menschen bei Spotify, Apple Music oder sonst wo nach William Patrick Corgan als nach dem guten alten Billy Corgan suchen.

Der Mann mit den zwei Namen hat sich persönlich noch nicht dazu geäußert.