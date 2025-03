Blond veröffentlichen ihre neue Single „So Hot“ – Video hier sehen

Blond veröffentlichen haben am Freitag (28. März) ihren neuen Song „So Hot“ veröffentlicht. Am 23. Mai folgt ein ganzes Album: ICH TRÄUM DOCH NUR VON LIEBE.

ICH TRÄUM DOCH NUR VON LIEBE ist Blonds drittes Album

Die Band besteht aus drei Personen: Nina Kummer singt und spielt Gitarre, Lotta Kummer spielt Schlagzeug. Johann Bonitz singt auch, spielt Bass und kümmert sich ums Synthesizen.

Nach MARTINI SPRITE und PERLEN veröffentlichen Formation Blond im Frühling ihr drittes Album. 2024 brachten sie außerdem eine Live-Version von PERLEN heraus.

Daten in einer #MeToo-Welt in „So Hot“ ist gefährlich

Ihr Song „So Hot“ erzählt vom Alltag in patriarchalen Strukturen: „Geh ich auf Dates, schweb ich in Gefahr“ verdeutlicht, dass man direkt bei einem Kennenlerntreffen gewalttätig behandelt werden kann.

Das Musikvideo für „So Hot“ hier sehen

Mit der Feststellung lassen sie es aber nicht gut sein: „Ich weiß das. Doch manchmal: hab ich einfach Bock!“ verweisen sie auf den Widerspruch, der sich ergibt, wenn man sexuell selbstbestimmt leben möchte.

„GirlBoss“: Soziale Ungleichheit wird überblendet

In ihrer ersten Single „GirlBoss“, die sie im Rahmen von ICH TRÄUM DOCH NUR VON LIEBE veröffentlichten, singt Nina Kummer: „Einkaufen gehen gegen das System“

Laut Selbstbeschreibung: „Die einzige Handlungsmöglichkeit, die uns vorgegaukelt wird, stellt sich raus als (Selbst-)Betrug. Es bleibt alles, wie es ist und FLINTA* werden immer noch ausgebeutet und unterdrückt.“

Sie machen darauf aufmerksam, dass das Thema soziale Ungleichheit mit Identitätsfindung via Konsum überblendet wird.

Blond sprechen nicht nur, sondern handeln auch

Nicht nur in ihren Songs zeigt die Band eine politische Haltung, sondern auch durch ihre Entscheidung, wie sie die Strukturen für ihre Tour handhaben möchten.

Denn die Tickets für ihre Tour werden über ein Buddy-Prinzip verkauft. Wer es sich leisten kann und bereit ist, für mehr als für sich selbst zu zahlen, kann zusätzlich zum eigenen Ticket einen selbstgewählten Geldbetrag einzahlen.

Die gesammelten Geldbeträge werden für Unterstützer:innen-Karten verwendet. Also Karten für diejenigen, die unter Regierungsbeschlüssen, den Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich und der Teuerung leiden. Blond verwenden das Balanced-Ticket-System, so dass ihre Konzerte weder elitär noch exklusiv sind.

„Ich träum doch nur von Liebe“-Tour 2025

Im November geht Blond in Deutschland auf Tour. Je einen Termin in Österreich und in der Schweiz gibt es auch.