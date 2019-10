Bloodhype veröffentlichen neuen Song „Hate Candidate“ mit Musikvideo

Das wird Dich auch interessieren

Am 18. Oktober 2019 haben Bloodhype ihre neue Single „Hate Candidate“ inklusive Musikvideo veröffentlicht. Der Song ist der erste Vorgeschmack auf das 2020 erscheinende Debütalbum der Band.

Die Indieband Bloodhype besteht aus Elmar Weyland, Erik Laser, Matt Müller und Christopher Kohl und brachte 2018 ihre Debüt-EP WOLVES auf den Markt.

Seit dem ist viel geschehen: Sie erreichten bisher insgesamt über eine Million Streams auf den gängigen Plattformen. Anfang 2019 spielten Bloodhype ihre ersten ausverkauften Headliner-Shows und verbrachten anschließend den Sommer auf Festivals und auf Tour als Support von Taking Back Sunday.

Der Name der Band ist von dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Alan Dean Foster aus den 70ern inspiriert. Doch nicht nur bei ihrem Bandnamen wurden die vier Berliner von der Vergangenheit beeinflusst. Auch der Bloodhype-Sound ist geprägt durch ihre Jugend in den 90ern: Videospiele, Steven-Spielberg-Filme, New Order, Talk Talk, Grunge und Stephen Kings Romane sind laut ihrer eigenen Aussage in die DNA der Musiker übergegangen.