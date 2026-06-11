Noel Gallagher zur WM-Halbzeitshow: Lieber Lammkeule als Popstars

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Noel Gallagher

Noel Gallagher  |  Noel Gallagher wird sich die WM-Halbzeitshow mit Madonna & Co. nicht ansehen.

Foto: Getty Images. Matthew Baker. All rights reserved.

Statt Madonna, Shakira und BTS bei der WM-Halbzeitshow: Noel Gallagher würde lieber eine Lammkeule verlosen – und erklärt, warum er Fußball-Spektakel ablehnt.

Noel Gallagher ist Fußballfan – wie so viele Briten liebt er den Rasensport. Die musikalische Halbzeitshow beim WM-Finale wird sich das Oasis-Mitglied jedoch nicht ansehen. In der Sendung „talkSPORT“ spricht er darüber, warum ihm die neue musikalische Zwischeneinlage zu viel Tohuwabohu ist.

Lammkeule statt Halbzeitshow

Bei der Halbzeitshow zum WM-Finale am 19. Juli sollen Madonna, Shakira und BTS spielen. Coldplay-Sänger Chris Martin war für die Programmgestaltung zuständig und buchte die drei Weltstars. Gallagher witzelt im Gespräch mit „talkSPORT“ darüber, dass er nicht in der Halbzeit performen wird – und stattdessen lieber die Halbzeit-Verlosung leiten würde. Die sogenannte „Halftime Raffle“ ist eine Tradition vor allem aus dem Amateursport: Der Verein verkauft Lose an die Zuschauer:innen, der traditionelle Gewinn ist Fleisch. Alle Einnahmen kommen dann dem Verein sowie seiner Jugendarbeit zugute. Auf dieses Glücksspiel bezieht sich Gallagher, wenn er sagt, er werde bei der Halbzeitshow nicht auftreten, denn er „veranstalte die Halbzeit-Verlosung um eine Lammkeule“.

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Halftime-Raffle statt Popstar-Show

Große Begeisterung für die musikalische Einlage hegt Gallagher nicht. Er scheint generell eher der traditionelle Typ in Sachen Fußball zu sein: „Ich mag Veränderungen im Fußball nicht. Ich freue mich auf die neuen Regeln über Ecken und Zeit-Spiel, das könnte eine gute Sache sein fürs Spiel, aber ich mag das Spektakel um den Fußball nicht.“ Also lieber Halftime-Raffle als Popstar-Show. Zudem hat der britische Musiker Kritik an der Künstler:innen-Auswahl: „Das sind nicht wirklich Fußball-Menschen, die auftreten, oder?“

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Sind Madonna und Co. Fußballfans?

Was genau er mit „Fußballmenschen“ meint, bleibt unklar. Denn alle drei teilen eine Begeisterung für den Ballsport: Shakira ist seit Jahren eine der bekanntesten Stimmen der WM und hat mit „Dai Dai“ bereits ihre dritte offizielle WM-Hymne veröffentlicht. Sie ist großer Fußballfan und spürt eine enge Verbindung zum Turnier. Beim Videodreh zu „Waka Waka“, dem WM-Song 2010, lernte sie den Vater ihrer Kinder kennen. Gerard Piqué war damals selbst Nationalspieler für Spanien.

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Auch Madonna und die Mitglieder von BTS sind bekennende Fans: Madonna besucht regelmäßig Spiele von Chelsea und war bereits Werbegesicht für deren Heim-Trikots. BTS-Mitglieder wie V (Kim Taehyung) fallen regelmäßig mit Fußball-Content in sozialen Medien und bei Stadionbesuchen auf.

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Trotz seines Musikerdaseins schätzt Noel Gallagher an der WM mehr das Sportereignis als die musikalische Unterhaltung – und wird sie sich auch nicht ansehen. Seine trockenen Kommentare sind jedoch auch klassische britische Gallagher-Manier, die man vielleicht auch einfach nicht zu ernst nehmen darf.

Franziska Gewalt schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen aus dem Artikel:

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