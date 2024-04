Blur beim Coachella: Damon Albarn spricht vom „vermutlich letzten Auftritt“

Das erste Coachella-Wochenende sorgte bei Damon Albarn für Frust, das zweite für eine Ankündigung.

Haben Blur beim Coachella das Ende der Band bekannt gegeben? Frontmann Damon Albarn bezeichnete das Konzert beim zweiten Festival-Wochenende als „vermutlich letzten Auftritt“.

Damon Albarn lobt Coachella

Diese Aussage soll nichts mit Coachella selbst zu tun haben, versicherte der Sänger. Damit kommentierte er Blurs Auftritt am ersten Festival-Wochenende – dort waren die Britpop-Legenden auf Desinteresse gestoßen. Auf der Bühne ließ Damon Albarn dann auch seinem Frust Luft, beim zweiten Gig bezeichnete er das schiefgelaufene Konzert allerdings als „keine Reflexion von Coachella“. Im Gegenteil: Er empfinde das Festival als „wunderschön“, sagte dem Publikum: „Ich liebe Coachella, ich liebe euch. Wirklich.“ Auf der Bühne reflektierte er auch das medienstarke Festival als solches: „Das ist die Wahrheit von Coachella, oder?“, so Albarn. „In der zweiten Woche sind die Musikfans da, Leute, die die Musik wertschätzen.“ Dies begründete er mit weniger Handy-Nutzung in der Crowd sowie mehr Partizipation vor der Bühne.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Stand das Blur-Ende schon länger fest?

Damon Albarns neuerliche Äußerungen zum potentiellen Ende von Blur ordnen auch seine Aussagen vom Wochenende zuvor ein. Als das Publikum den Song „Girls And Boys“ (1994) nicht mitsang, sagte er: „Ihr werdet uns nie wiedersehen, also könnt ihr verdammt nochmal auch mitsingen.“ Das auch dadurch angedeutete Band-Aus passt zu Ankündigungen aus der Vergangenheit.

Nach der Veröffentlichung von THE BALLAD OF DARREN (2023) sagte Albarn ebenfalls, er sei „bereit, diese Aktion zum Abschluss zu bringen“. Blur sei ihm „zu viel“. Dem französischen Magazin „Les Inrockuptiles“ sagte er im Dezember: „Es war das Richtige und eine große Ehre, diese Songs zu spielen und Zeit mit den Jungs zu verbringen, ein Album zu machen, bla bla bla … Ich sage nicht, dass ich es nicht wieder machen würde, es war ein schöner Erfolg, aber ich hänge nicht in der Vergangenheit.“ Statt auf Blur wolle Albarn sich auf seine Gorillaz konzentrieren.