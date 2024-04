„Auf Nimmerwiedersehen!“ Blur-Sänger Damon Albarns Coachella-Wut

Der Britpop-Musiker reagierte mit einer frustrierten Ansage auf das stille Publikum.

Blur waren unzufrieden mit ihrem Auftritt auf dem Coachella-Festival. Sänger Damon Albarn richtete sogar harsche Worte an das Publikum.

Blur: Gute Auftrittszeit

Die Britpop-Band spielte am Samstagabend auf der Hauptbühne. Ein guter Slot für die Londoner, zumal sie passenderweise zwischen Sublime und No Doubt auftraten, die ebenfalls ihre Hochzeit in den Neunzigern hatten. Das Publikum allerdings schien sich wenig für Blur zu interessieren. Während die vier Musiker sich durch ihr Material, unter anderem vom aktuellen Album THE BALLAD OF DARREN (2023), spielten, war vor allem Frontmann Damon Albarn seine Unzufriedenheit über die Teilnahmslosigkeit vor der Bühne anzusehen.

Einer von Blurs größten Hits: „Girls And Boys“

„Ihr werdet uns nie wiedersehen“

Seinen Höhepunkt fand der Frust während des Songs „Girls And Boys“ (1994). Albarn versuchte, die Coachella-Besuchenden zum Mitsingen zu bewegen – mit mittelmäßigem Erfolg. Der Blur-Kopf soll daraufhin gemurmelt haben, die Bühne verlassen zu wollen. Als auch ein weiterer Versuch im nächsten Refrain fehlschlug, kommentierte er seine Empfindungen laut. „Ihr werdet uns nie wiedersehen, also könnt ihr verdammt nochmal auch mitsingen“, sagte Albarn. Auf TikTok sind Aufnahmen des Moments zu finden.

Damon Albarns Coachella-Historie

Blur waren nicht das erste Mal zum Festival geladen wurden – sie spielten bereits 2013 und 2003 dort. Damon Albarn trat noch häufiger in Coachella auf, war 2023 und 2010 mit seinen animierten Gorillaz und 2007 mit seinem Supergroup-Projekt The Good, The Bad & The Queen vertreten. Darüber hinaus stand er als Gast bei anderen Künstler:innen mit auf der Bühne. Bisher hatte sich Albarn entsprechend positiv über das Festival geäußert. Kürzlich teilte er noch ein Video, in dem er die Bedeutung der Veranstaltung für den Gorillaz-Hit „Feel Good Inc.“ erläuterte. Die Ansprache endete mit den Worten: „Ich werde immer kommen, wenn Coachella anruft.“