Dave Rowntree von Blur kandidiert für UK-Parlament

Der Schlagzeuger tritt für die Labour Party im Wahlkreis Mid Sussex an.

Dave Rowntree tritt in den kommenden britischen Unterhauswahlen an. Der Blur-Schlagzeuger könnte so ins Parlament einziehen.

Dave Rowntree: „Den Tories sind die Ideen ausgegangen“

Der Musiker tritt in der Wahl für die Labour Party an, der er seit 2002 angehört. Sein Wahlkreis ist Mid Sussex. Dessen Sitz im Unterhaus, dem House Of Commons, war bislang immer von der konkurrierenden Conservative and Unionist Party, auch Tories genannt, belegt. „Ich freue mich, die Chance zu haben, der erste Mid-Sussex-Labour-Abgeordnete zu werden“, so Dave Rowntree zu seiner Aufstellung. „Die Einwohner des Wahlbezirks haben nun die beste Möglichkeit, ihre Stimme einzubringen und einen Labour-Abgeordneten in Parlament zurückzubringen.“ Rowntrees Standpunkt: „Den Tories sind die Ideen ausgegangen und bei den Lib Dems (Liberal Democrats – Anm.d.Red.) ist die Luft raus. Ich kandidiere für das Parlament, um die Energie und Vision zu bieten, die diese Region so dringend braucht.“

Mid Sussex ist ein konservativer Wahlkreis

Den Parlamentssitz für die Mid Sussex gibt es – mit kleineren regionalen Änderungen in der Wahlkreiszugehörigkeit – eigenständig seit 1974. Seither wurde er nur von drei Politiker:innen besetzt, die alle der Conservative Party angehörten. Erst hatte Tim Renton den Sitz inne, ihm folgte 1997 Sir Nicholas Soames, der immerhin eine Wahlperiode lang ohne Parteizugehörigkeit antrat, bevor er wieder zu Conservative Party zurückkehrte, und seit 2019 repräsentiert die ebenfalls konservative Mims Davies den Bezirk.

Die nächste britische Unterhauswahl findet am 28. Januar 2025 statt. Dave Rowntree tritt dann im Wahlkreis Mid Sussex gegen Kristy Adams von der Conservative Party und Alison Bennett von den Liberal Democrats an.

Hier promotete Dave Rowntree mit Blur deren aktuellstes Album:

Zwischenspiel mit Blur

Dave Rowntrees sammelt bereits seit über zwanzig Jahren politische Erfahrung. Zwar scheiterte er mehrfach dabei, die Conservative Party aus Sitzen zu verdrängen, doch zuletzt saß er von 2017 bis 2021 im Norfolk County Council, einem der 21 regionalen Regierungshäuser. Auch dieser ist historisch mehrheitlich konservativ besetzt. Nach seiner Amtszeit verzichtete Rowntree 2021 aufgrund der Pandemie auf einen erneuten Wahlantritt. In der Zwischenzeit war er dafür mit Blur aktiv, die er 1988 mitgründete.

Die Britpop-Band veröffentlichte 2023 nach acht Jahren Pause in ihrer Diskographie ihr neuntes Album THE BALLAD OF DARREN. Dem Release folgte eine Tour. Obwohl Frontmann Damon Albarn im Dezember 2023 eine erneute Band-Pause verkündete, sind Auftritte der Gruppe beim Coachella-Festival im April 2024 sowie eine „Warm-Up Show“ im kalifornischen Pomona geplant. Es sind die ersten US-Konzerte von Blur seit 2015.