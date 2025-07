Bob Vylan: Europatour wegen antiisraelischer Parolen komplett abgesagt

Das britische Punk-Rap-Duo Bob Vylan wird nicht wie geplant im Herbst auf Europatournee gehen. Nachdem die Band beim Glastonbury Festival durch antiisraelische Parolen in die Kritik geraten war, wurden zunächst die Auftritte in Deutschland abgesagt. Nun steht fest: Auch die übrigen Termine im Vorprogramm von Gogol Bordello sind gestrichen, dies wurde von der Gruppe auch auf Instagram aufgegriffen.

Gig-Ansagen sorgen für internationale Kritik

Unter anderem äußerten sich Premierminister Keir Starmer sowie der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, kritisch. Die BBC-Musikchefin trat nach der Ausstrahlung des Glastonbury-Auftritts mit den umstrittenen Parolen zurück, das US-Außenministerium verweigerte dem Duo die Einreise für eine geplante Amerika-Tour. Mehrere Festivalgigs in Großbritannien und Frankreich wurden storniert. Nachdem die acht geplanten Shows in Deutschland gecancelt wurden, versuchten Gogol Bordello und Bob Vylan zunächst, eine Teilnahme an den übrigen Tourstopps aufrechtzuerhalten. Doch nach zunehmendem öffentlichen Druck wurde die Zusammenarbeit nun vollständig beendet.

Auslöser war ein von der BBC live übertragener Festivalauftritt Ende Juni. Frontmann Bobby Vylan rief während des Konzerts unter anderem den Slogan „Death, death to the IDF“ ins Publikum. Ein Aufruf, der in Großbritannien wie international als antisemitisch kritisiert wurde. Auch die Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ sorgte für gespaltene Reaktionen.

Bob Vylan planen eigene, kleinere Europa-Auftritte

Gogol Bordello teilten mit, die Entscheidung sei „nicht in unserer Kontrolle“ gewesen. Man habe nach dem Vorfall das Gespräch mit Bob Vylan gesucht und gemeinsam Optionen geprüft. Letztlich sei eine Teilnahme des britischen Duos „logistisch nicht möglich“. Bob Vylan erklärten auf Instagram, man werde dennoch in den kommenden Monaten nach Europa zurückkehren, für Festivals und eigene Shows.

Bob Vylan reagieren auf Tour-Aus:

Gogol Bordello äußern sich zu Bob Vylan:

In England gab es zuletzt kurzfristig anberaumte Clubkonzerte in London und Bristol von Bob Vylan. Als beim Londoner Auftritt erneut Rufe nach dem umstrittenen Slogan erklangen, stoppten Bobby Vylan das Publikum mit den Worten: „Ihr bringt uns noch in Schwierigkeiten!“ Die Ermittlungen der britischen Polizei wegen möglicher Hassrede laufen derweil weiter.