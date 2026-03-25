„Bridgerton“, Staffel 5: Was wir über Francescas neue Liebe wissen

Francesca und Michaela, Schottland und Queen Charlotte – „Bridgerton“, Staffel 5, verspricht die emotionalste Liebesgeschichte der Serie. Alle Infos zum Start 2027.

Die vierte Staffel ist gerade erst ausgestrahlt worden, und schon wurde die nächste angekündigt.

Dass eine fünfte und sechste Staffel „Bridgerton“ erscheinen wird, war schon sicher. Die Netflix-Romance-Serie mit fiktionalem historischen Bezug soll nun auch die Liebesgeschichten der zwei Schwestern Eloise und Francesca abhandeln. Nur die genaue Reihenfolge, welche Bridgerton-Schwester zuerst dran ist, stand noch nicht fest.

Viele Fans gingen davon aus, dass die fünfte Staffel die Figur der Eloise beleuchten würde – immerhin ist sie bereits in den letzten vier Staffeln ein Hauptcharakter der Serie gewesen. Einen Ehemann wird Eloise dann wohl erst einmal nicht finden. Francesca aber auch nicht.

Erste lesbische Liebesgeschichte

Denn die fünfte Staffel von „Bridgerton“ dreht sich um die Liebesgeschichte von Francesca und Michaela. Für die dritte Bridgerton-Schwester endete die letzte Staffel mit einem Schicksalsschlag: dem Tod ihres Ehemannes John.

Wer die Bücher zur Serie kennt, weiß allerdings, dass Francesca danach mit dem Cousin ihres verstorbenen Mannes zusammenkommt. Aus Michael ist in der Serie nun die Cousine Michaela geworden – damit präsentiert „Bridgerton“ seine erste lesbische Liebesgeschichte.

Was Netflix über die neue Staffel verrät

Die neue Staffel von „Bridgerton“ setzt zwei Jahre nach dem Ende der vierten ein. Netflix beschreibt sie wie folgt: „Die fünfte Staffel beginnt zwei Jahre nach Johns Tod, als Francesca aus praktischen Gründen beschließt, sich wieder auf Partnersuche zu begeben. Doch als Johns Cousine Michaela nach London zurückkehrt, um sich um das Anwesen der Kilmartins zu kümmern, lassen Francescas gemischte Gefühle sie daran zweifeln, ob sie an ihren pragmatischen Absichten festhalten oder ihren inneren Sehnsüchten nachgehen soll.“

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Wie reagiert die Queen?

Viele „Bridgerton“-Fans sind gespannt, wie die Serie die queere Liebesgeschichte umsetzen wird. Immerhin war Queen Charlotte in den letzten Staffeln bereits sehr progressiv für ihre Zeit. Nachdem die letzte Staffel die Klassenunterschiede der damaligen Zeit beleuchtet hat, fragt man sich nun, ob die Königin auch bereit ist, einer lesbischen Beziehung ihren Segen zu geben – schließlich kamen Benedict und Sophie nur mit viel Strategie und Geheimhaltung zu ihrem Glück.

Im Trailer ist bereits zu sehen, dass es die beiden Frauen nach Schottland verschlagen wird. Die Fans freuen sich unter der Staffelankündigung auf Instagram: „Ich bin so gespannt darauf, wie sich ihre Liebesgeschichte entwickelt. 🥹🩵“ „OKAY, ABER KÖNNT IHR EUCH BITTE BEEILEN? Ahhhh 🥹😩😭🤩🤭“

Staffel 5 möglicherweise ab Mitte 2027

So lange wie zwischen den letzten Staffeln muss das „Bridgerton“-Publikum diesmal nicht warten. Showrunnerin Jess Brownell erklärte, dass die Veröffentlichungszyklen im Vergleich zu den vorherigen Staffeln verkürzt werden. Damit könnte die neue Staffel bereits ab Mitte 2027 auf Netflix zu sehen sein.