Britney Spears erklärt: Sie werde „niemals in die Musikindustrie zurückkehren“

Spears dementiert die Gerüchte rund um ein Comeback-Album. Sie sei lieber Ghostwriterin.

Erst kürzlich hieß es noch, dass Charli XCX Teil eines Autor:innenteams für Britney Spears‚ Comeback-Album sei, nun dementiert Spears selbst in einem Instagram-Beitrag ihre Rückkehr in die Branche. Konkret entgegnet die Pop-Sängerin den Gerüchten mit den Worten, sie würde „niemals in die Musikindustrie zurückkehren“.

„Ich bin Ghostwriterin und genieße es “

Auch wenn die 42-Jährige nicht genauer auf die Berichte rund um die Zusammenarbeit mit Charli XCX einging, so ließ sie doch deutlich über die Social-Media-Plattform verlauten: „Nur damit wir das klarstellen, die meisten News über mich sind Müll!!! Sie sagen immer wieder, dass ich mich an irgendwelche Leute wende, um ein neues Album zu machen.“ Was aber wohl nicht der Wahrheit entsprechen würde – stattdessen schreibe Spears eigenen Angaben zufolge nur zum Spaß oder für andere Leute neue Tracks. So erklärt sie: „Für diejenigen unter euch, die mein Buch gelesen haben: Es gibt eine Menge Dinge, die ihr nicht über mich wisst … Ich habe in den letzten zwei Jahren über 20 Songs für andere Leute geschrieben!!! Ich bin Ghostwriterin und genieße es.“

Am 24. Oktober 2023 erschien die Autobiografie der US-Künstlerin. Der Titel: „The Woman In Me“. Der Inhalt: Eine Abrechnung mit dem Aufwachsen in der Musikwelt.

Britney Spears‘ Statement auf Instagram: