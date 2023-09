Britney Spears: Kopierte sie nur Shakira in ihrem Messer-Tanz-Video?

Man solle die Messer „nicht so ernst nehmen“, meint die Sängerin in einem neuen Instagram-Post.

Am Montag (25. September) schockte Britney Spears mit einem Instagram-Video, in dem sie wild mit zwei großen Küchenmessern in der Hand und knappem Outfit herumtanzte – scheinbar ohne jegliche Kontrolle. Dazu schrieb die Sängerin in der Caption: „Ich habe heute in der Küche mit Messern gespielt. Keine Sorge, es sind keine echten Messer. Bald ist Halloween.“ Trotzdem waren ihre Fans besorgt, um den mentalen Zustand der 41-Jährigen. Jetzt äußert sich Spears zu dem Post in einem neuen Instagram-Beitrag.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie habe lediglich Shakira kopiert, die zuletzt in ihre Performance bei den MTV Video Music Awards die gleichen Requisiten einbaute, so die „Toxic“-Interpretin in einem Folge-Posting, auf dem sie in einem pinken Bikini-Höschen und einem weißen Hemd einen weiteren Tanz aufführt – diesmal ohne Messer. Außerdem bittet sie ihre Community, alles „nicht so ernst zu nehmen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Shakira nahm bei den diesjährigen MTV VMAs einen Preis für ihr Lebenswerk entgegen. Dazu performte sie drei ihrer größten Hits live – darunter „Hips Don’t Lie“, „Whenever, Wherever“ und „Objection (Tango)“. Der Tanz der kolumbianischen Pop-Sängerin enthielt unter anderem eine kurze Einlage mit dolchartigen Messern, auf die Spears wohl anspielt.

Die Besorgnis der Follower:innen rührt auch daher, dass in der aktuellen Dokumentation „Britney Spears: The Price of Freedom“ vom Nachrichtensender „TMZ“ berichtet wird, Britney Spears würde mit einem Messer unter ihrem Bett schlafen – aus Angst wieder in „mentale Gefangenschaft“ genommen zu werden.

Shakiras VMA-Auftritt und Spears‘ vermeintliche Inspiration: