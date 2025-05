Britney Spears raucht im Flieger & bekommt Ärger – sie nimmt es mit Humor

Schon am Freitag (23. Mai) haben mehrere US-Medien berichtet, dass Britney Spears eine Zigarette an Bord eines Privatjets geraucht haben soll. Nun äußert sich die Sängerin selbst dazu und bestätigt den Vorfall – und erzählt ihre Seite der Geschichte.

Fluppe und Drink beim Fliegen: Was ist passiert?

Wie das US-Magazin „People“ berichtet, soll die Popsängerin während eines privaten Fluges von Cabo San Lucas (Mexiko) nach Los Angeles eine Zigarette geraucht haben, an Bord des Jets. Laut dem Bericht hat Britney Spears zudem Alkohol konsumiert. Flugbegleiter:innen wiesen die Musikerin darauf hin, dass das Rauchen in Flugzeugen ist gesetzlich verboten ist – auch in privaten Maschinen. Daraufhin soll Spears die Zigarette ausgedrückt haben. Dennoch wurden die Behörden informiert und empfingen sie bei ihrer Ankunft in Los Angeles. Konsequenzen hatte die Situation offenbar nicht, sie durfte nach einem kurzen Gespräch weiterreisen.

So erklärt sich Spears

Nun hat sich die Sängerin auf Instagram selbst zu Wort gemeldet mit einem offenen Statement zur Situation. In einem Video vom Flug erklärt sie lachend: „Ich gestern!!! Es war echt unglaublich lustig!!!“ Sie beschreibt, dass sie zum ersten Mal Wodka probiert habe und sich dabei „klar und schlau“ gefühlt habe. In diesem Moment habe sie sich eine Zigarette gewünscht, die ihre Freundin ihr zusteckte und anzündete.

Britney Spears betont, sie habe geglaubt, Rauchen sei erlaubt, weil „die Getränkehalter außen am Sitz waren“ und das Flugzeug insgesamt einen anderen Eindruck gemacht habe. Sie entschuldigt sich dann bei allen, die sich gestört fühlten, sagt jedoch auch, dass die Flugbegleiterin angeblich ihr gegenüber von Anfang an unfreundlich gewesen sei. „Die Flugbegleiterin hat die Beamten gerufen, weil ich eine Zigarette geraucht habe!!! Und hat mich bloßgestellt – was echt ein bisschen übertrieben war, finde ich. Sie mochte mich schon nicht, als ich ins Flugzeug eingestiegen bin!!!“, so der Star.

Die Aktion sei ihr im Nachhinein peinlich, doch sie nehme das Ganze schließlich mit Humor: „Ich dachte, die Beamten wären zu meiner Unterstützung da – ich war noch nie an einem internationalen Flughafen! Bin ich berühmt oder so???“