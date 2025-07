Britney Spears sagt, sie hätte ein Kind adoptiert – hat sie aber nicht

Britney Spears behauptete kürzlich in einem Instagram-Post, ein Kind adoptiert zu haben. Doch das war offenbar nur ein Scherz der 43-Jährigen und nicht das erste Mal, dass sie ihre Fans mit irreführenden Aussagen spekulieren ließ.

„Ich habe ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert“, so Britney Spears zunächst

„Ich möchte euch mitteilen, dass ich ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert habe“, schrieb Britney Spears am Samstag (12. Juli) in die Beschreibung eines Instagram-Posts. In dem dazugehörigen Clip tanzte sie in einem pinken Bodysuit und einem schwarzen Hut. „Ihr Name ist Lennon London Spears“, schrieb sie weiter. Zum Schluss fügte sie noch hinzu: „Lennon trägt heute ein entzückendes Kleid!!! Da steht, dass ich NEU HIER bin.“

Der Post löste Spekulationen über ein drittes Kind der Sängerin aus. Spears ist bereits Mutter zweier Söhne, die sie mit ihrem Ex-Ehemann Kevin Federline hat. Wie „Billboard“ berichtet, hat Spears jedoch kein Mädchen adoptiert. Das US-Magazin will beim Team der Popsängerin nachgefragt haben und berichtet, dass Spears möglicherweise nur scherzen wollte.

Dass das der Fall ist, kommt nicht von ungefähr: Die gesamte Bildunterschrift wirkt ironisch und auch die verwendeten Emojis deuten auf einen sarkastischen Unterton hin. Am Ende des Textes ließ sie zudem kontextlos ihre Follower:innen wissen: „Ich habe beschlossen, nach Italien zu ziehen.“

Nicht das erste Mal: Falschinformationen auf Social Media

Es ist nicht das erste Mal, dass Spears Falschinformationen verbreitet: Im Dezember 2024 erzählte sie ihren Fans, dass sie nach Mexiko ziehen wolle, um Paparazzi zu entkommen. In dem Posting auf Instagram behauptete sie auch, gerade nach einem Haus zu suchen. „The Hollywood Reporter“ stellte später jedoch klar, dass sie ihr Zuhause in den Vereinigten Staaten gar nicht verlassen habe. Daher ist anzunehmen, dass es sich auch dieses Mal lediglich um einen weiteren ihrer ironischen bzw. verwirrenden Posts handelt.