Britney Spears: Schmuck statt Musik

Anscheinend bringt Britney Spears bald ihre erste eigene Schmuckkollektion auf den Markt. Unter dem Markennamen „B Tiny“ könnte es also demnächst Armbänder und andere Stücke von der Sängerin geben. Hier alle Details dazu.

Britney Spears: „Meine erste Schmucklinie kommt bald!“

Seit November 2024 postet Spears immer wieder Beiträge auf Instagram, in denen sie mit Rosen und verschiedenen Armbändern und Ringen ihre neue Brand ankündigt. Am 4. November schrieb sie: „Meine erste Schmucklinie kommt bald!!! Zarte, extrem unterschiedliche und einzigartige Stücke!!! Ich bin so aufgeregt!!! Mir wird klar, wie cool es ist, eine Künstlerin zu sein, die auf so viele verschiedene Arten leidenschaftlich sein kann!!! B Tiny kommt bald!!! Mädels, ihr werdet es verdammt noch mal lieben!!!“ Auf den dazu geposteten Bildern sieht man auch schon die ersten Schmuckstücke, wie sie die „Toxic“-Interpretin selber trägt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„TMZ“ zufolge hat die Musikerin nun auch einen formellen Markenschutz beim US-Patent- und Markenamt eingereicht. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum von „B Tiny“ wurde aber noch nicht mitgeteilt.

Lieber nur noch Ghostwriterin?

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Britney Spears an einem neuen Album arbeiten könnte. 2024 hieß es vorübergehend, dass Charli XCX dafür mit ihr zusammenarbeiten würde. Spears dementierte die Mutmaßungen dann aber selbst und teilte über die sozialen Medien mit, dass sie „niemals in die Musikindustrie zurückkehren“ würde. Trotzdem sei sie gerne als Ghostwriterin tätig und habe in den vergangenen Jahren wohl über 20 Songs für andere Künstler:innen geschrieben.

In den vergangene Jahren brachte Britney Spears auch schon eine Reihe weiterer Produkte auf den Markt, darunter Parfüms oder ihre eigene Unterwäsche-Kollektion „Intimate Britney Spears“. 2023 veröffentlichte sie außerdem ihre Autobiografie „The Woman In Me“, in der sie offen über ihre Karriere, Beziehungen und die 13-jährige Vormundschaft ihres Vaters berichtet.