Britney Spears tanzt im neuen Instagram Video mit Messern

Nach Spears' Poledance-Video tanzt sie in einem neuen Clip mit Messern.

Erst am Sonntag (24. September) überraschte Britney Spears mit einem Instagram-Video, in dem sie im pinken Bikini an einer Pole-Stange tanzt. Nun sorgt sie mit einem neuen Video-Clip erneut für Aufsehen: mit zwei riesigen Messern tanzt sie wild herum und dreht eine Pirouette nach der Anderen.

Laut U.S.-Medien war der Beitrag zunächst unbeschriftet, bevor Spears einen Text in der Videobeschreibung nachfügte. „Ich habe heute in der Küche mit Messern gespielt“, heißt es in dem Text. „Keine Sorge, es sind keine echten Messer. Bald ist Halloween.“ Dazu kamen eine Menge Emojis.

Die Instagram-Kommentare hat die 41-Jährige deaktiviert, doch Fans drücken über andere soziale Medien ihre Sorgen über das bizarre Video aus. Auf X (vormals Twitter) teilen Fans ihre Bedenken und Vermutungen, dass sich ihr mentaler Zustand verschlechtert hat. „Das ist verstörend, kann bitte jemand eingreifen? Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Britney, lass dir bitte helfen!“ schreibt eine Person.

Das Video folgt einer Dokumentation, aus der hervorging, dass die Sängerin aus Angst, wieder in „mentale Gefangenschaft“ genommen zu werden, mit einem Messer unter ihrem Bett schläft. Auch existieren Gerüchte, dass es Anfang des Jahres zu einer körperlichen Attacke auf ihren noch-Ehemann Sam Asghari kam. Diese wurden jedoch nicht bestätigt.