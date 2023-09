Kylie Minogue: TENSION übertrifft Top 30 der Albumcharts

Ihr aktuelles Album verkauft sich derzeit besser als alle anderen Neuveröffentlichungen zusammen.

Seit der Veröffentlichung ihrer neuen Platte TENSION, am 22. September, stürmt Kyle Minogue die Charts. Nach nur fünf Tagen verkauft sich das 16. Studioalbum des Pop-Stars besser als alle anderen Top-30-Kandidat:innen zusammen.

Dabei würde der erste Platz die neunte Chartspitze in Minogues 35-jähriger Karriere bedeuten. Zuvor erreichte die Sängerin den Gipfel der offiziellen Albumcharts mit ihrem Debüt KYLIE von 1988, der 1989er Platte ENJOY YOURSELF, GREATEST HITS (1992), FEVER aus dem Jahr 2001, dem 2010er Album APHRODITE, GOLDEN (2018), STEP BACK IN TIME: THE DEFINITVE COLLECTION von 2019 und dem 2020er Werk DISCO.

Den dritten Rang der Charts belegt voraussichtlich Doja Cat mit ihrem vierten Studioalbum SCARLET, das die Hit-Single „Paint The Town Red“ beinhaltet. Folgen werden wahrscheinlich Headie One und K-Trap mit ihrem ersten gemeinsamen Mix-Tape STRENGTH TO STRENGTH. Die Alt-Rockband Teenage Fanclub wird mit ihrer neuen Platte NOTHING LASTS FOREVER die Top 5 füllen.

Mit der Single „Padam Padam“ und den Titel-Track „Tension“ lieferte Kylie Minogue bereits im Voraus Pop-Hymnen und Dance-Tracks, die an die frühen 2000er erinnern. Ab November 2023 wird die Sängerin diese und weitere Songs des aktuellen Albums auf ihrer Las-Vegas-Residency im Voltaire des The Venetian Resorts live performen.

Hört hier in Kylie Minogues Titel-Track „Tension“ rein: