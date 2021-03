BRKN veröffentlicht „Kein Liebessong“ (Musikvideo)

Der Sänger, Rapper und Produzent BRKN hat definitiv keine Lust auf einen Liebessong. Es gibt schließlich auch noch andere Probleme im Leben als chaotische Liaisons. Für April hat er sein neues Album DRAMA angekündigt.

BRKN hat keine Zeit für Liebe

Was bei BRKN in der Vergangenheit so abging, lässt sich nach seiner vorherigen Single „Jede Nacht“ erahnen. Bereits dort zeichnete sich ab, dass der Musiker sich in jüngster Zeit womöglich selbst im Weg stand. In einer Zeile hieß es: „Ich hab‘ keine Konkurrenz. Denn mein größter Feind bin immer noch ich selbst.“ Klar ist, dass er sich seit seinem Album EINZIMMERVILLA aus dem Jahr 2017 lange Zeit ließ, um neue Musik zu veröffentlichen. Dabei hatte er mit seiner Mischung aus Rap, RnB sowie klugen und humorvollen Texten eigentlich schon seine Nische gefunden.

In dem aktuellen Track „Kein Liebessong“, der in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Jumpa enstand, heißt es dieses Mal: „Ich bin nicht gemacht für Frieden, ich muss atmen, warte, Chaos.“ Mit so viel Stress im Kopf fällt es zumindest nicht leicht, sich auch noch auf die Ansprüche und Bedürfnisse Anderer zu konzentrieren. Ein Liebessong wäre in so einer Phase einfach unehrlich und überflüssig. Vor allem wenn man erst mal ein gesundes Verhältnis zu sich selbst aufbauen muss.

„Scheiß auf einen Liebessong/

Bei Gott, die sind alle gelogen ohne Scham/

Und am Ende kommt es, wie es kommt/

Bei mir gibt’s nur Chaos, keine Liaison/“

Eine Liebe, die bei dem Berliner glücklicherweise nicht verflossen ist, ist seine Liebe zur Musik. Die packt er gegen Ende des Songs nochmal in ein fulminantes Saxophon-Solo, womit er wieder einmal seine musikalische Vielfalt unter Beweis stellt. Es bleibt abzuwarten, ob BRKN seinen Hörer*innen noch mehr tiefe Einblicke in seine chaotische Gefühlswelt liefern wird. Der Album-Titel DRAMA lässt dies zumindest vermuten.

BRKNs neues Album DRAMA soll am 23. April 2021 erscheinen.