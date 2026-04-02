Noah Schnapp vergeben: Wer ist sein mysteriöser Freund?

Noah Schnapp zeigt auf Instagram erstmals seinen Freund – doch dessen Identität bleibt geheim. Der „Stranger Things“-Star ist seit einem Monat in einer Beziehung.

Noah Schnapp ist vergeben. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Will Byers in der Serie „Stranger Things“, machte seine Beziehung öffentlich. Auf Instagram postete er am 1. April eine Story von seinem neuen Freund. Dazu schrieb er „Ein Monat Wir“ und ein Herz-Emoji. Der 21-Jährige ist also bereits seit einem Monat in der Beziehung.

Auf dem Bild ist der Schauspieler zu sehen, wie er seinen Kopf auf die Schulter seines Partners lehnt und einen Arm um ihn gelegt hat. Der mysteriöse Freund hat beide Arme um Schnapps Schultern gelegt. Wirklich zu erkennen ist sein neuer Partner allerdings nicht. Vermutlich hält der Schauspieler dessen Identität noch etwas zurück.

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Manche Fans vermuten, es handele sich um einen Aprilscherz. Dagegen spricht jedoch, dass der Schauspieler die Sache andernfalls wahrscheinlich bereits einen Tag später aufgeklärt hätte.

Coming-out per TikTok

Der 21-Jährige hatte im Januar 2023 sein Coming-out – damals mit 18 Jahren, mithilfe eines TikToks. In die Caption schrieb er: „Ich schätze, ich bin Will doch ähnlicher als gedacht.“ Sein Charakter aus „Stranger Things“ war etwa ein halbes Jahr zuvor als homosexuell bekannt geworden. Schnapp erzählte zudem, dass ihm die Rolle des Will Byers sehr geholfen habe, seine eigene Sexualität zu akzeptieren.

Der Charakter in der fünften und letzten Staffel sein Coming-out. In einem Interview mit „Variety“ gab Noah Schnapp zu, dass ihn die Coming-out-Szene zu Tränen gerührt hatte. Der Dreh war sehr emotional für ihn – Schnapp griff dabei auch auf seine eigene Outing-Erfahrung zurück.

Vor seinem öffentlichen Coming-out hatte er sich natürlich bereits seiner Familie und seinen Freunden gegenüber zu seiner Sexualität bekannt. Er schrieb dazu: „Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich erzählte, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang Angst gehabt hatte, mich zu outen, sagten sie nur: ‘Das wissen wir schon.‘“

Erste öffentliche Beziehung

Nun hat er also seine Liebe gefunden und ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Es ist die erste Beziehung, die der Schauspieler seinen Fans zeigt – wenn auch die Identität seines Partners vorerst geheim bleibt. Zuvor hatte Schnapp lediglich erzählt, dass er nicht aktiv date, da er viel beschäftigt sei, er aber offen dafür wäre, wenn die richtige Person erscheine. Nun hat er offenbar genau diese Person gefunden.