Bruce Springsteens Broadway-Show ab Dezember bei Netflix zu sehen

Seit Oktober 2016 tritt Bruce Springsteen regelmäßig mit seiner Show „Springsteen on Broadway“ auf dem New Yorker Broadway auf. Dabei steht er im Gegensatz zu seinen regulären Konzerten immer alleine auf der Bühne. Zunächst sollte er nur sechs Wochen im Walter Kerr Theatre gastieren, dann verlängerte er um weitere zehn Wochen und schließlich sogar bis 15. Dezember 2018.

236 Shows in zwei Jahren auf dem Broadway

An dem Tag seines letzten Auftritts in New York wird die Show „Springsteen on Broadway“ auf Netflix für die ganze Welt zu sehen sein. Er wird dann laut dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ 236 Auftritte in dem Theater gespielt haben. Tickets gibt es keine mehr, alle Shows bis zum 15. Dezember sind komplett ausverkauft. Springsteens Auftritte gehören derzeit zu den begehrtesten Events auf dem Broadway. Alle, die keine Tickets mehr bekommen haben, müssen auf die Netflix-Veröffentlichung warten.

Bruce Springsteen schließt laut dem „Star Tribune“ aber nicht aus, dass er außerhalb des Broadways mit einem ähnlichen Konzept weitermacht.