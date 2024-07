Bruce Springsteen in Hannover: Tickets, Wetter, Anfahrt, Setlist

Bruce Springsteen spielt am 05. Juli in Hannover – alle Infos zum Konzert im Überblick.

Am 05. Juli macht Bruce Springsteen einen Tourstopp in Hannover. Alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter gibt es hier im praktischen Überblick.

Tickets

Gute Neuigkeiten – für das Konzert von Bruce Springsteen & The E-Street Band in der Heinz von Heiden Arena sind aktuell (Stand 03. Juli, 14:00 Uhr) noch wenige Tickets verfügbar. Es handelt sich dabei voraussichtlich um Sitzplätze, die aus produktionstechnischen Gründen freigegeben wurden. Sie liegen auf den Rängen seitlich zur Bühne. Erhältlich sind sie zum Preis von mindestens 190,75 Euro.

Anfahrt

Vom Bahnhof in Hannover erreicht man die Heinz von Heiden Arena am besten mit der Buslinie 800 Richtung Mehrum Ortsmitte zur Haltestelle Hannover Maschsee/Sprengel Museum. Alternativ fahren auch die U-Bahnen 3 und 7 zur Stadionbrücke. Von dort aus sind es nur noch ein paar Minuten Fußweg. Drei Stunden vorher gilt das Ticket bereits als Fahrkarte, so kann man das Auto einfach stehen lassen und sich die Parkplatzsuche sparen.

Der Einlass beginnt um 17:00 Uhr.

Setlist

Welche Songs Bruce Springsteen & The E-Street Band spielen werden, ist derzeit natürlich noch nicht bekannt. Dennoch gibt es erste Hinweise, wenn man sich die Setlist vom 02. Juli in Belgien anschaut:

Lonesome Day

Prove It All Night

My Love Will Not Let You Down

No Surrender

Ghosts

Darkness on the Edge of Town

Reason to Believe

The Promised Land

Spirit in the Night

Darlington County

Working on the Highway

My Hometown

The River

Nightshift (Commodores Cover)

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout

I’ll See You in My Dreams

Wetter

Das Wetter am Freitagabend scheint sich mit 20 Grad Celsius tagsüber und 15 Grad am Abend gnädig zu zeigen. Momentan sind weder Regenwolken noch Unwetter angesagt, es soll sogar etwas die Sonne scheinen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei zwei Prozent.

Wegen gesundheitlicher Probleme hatte Bruce Springsteen vier Konzerte verschieben müssen – die Stimme machte nicht mit, verriet der 74-Jährige auf Instagram. Seine Ärzte hatten ihm zu einer Pause geraten, sodass die Shows in Marseille, Prag und Mailand verschoben werden mussten. Nun scheint Springsteen aber wieder fit genug zu sein.