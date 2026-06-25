Bruno Mars in Berlin: Es gibt noch Karten für alle Shows

Bruno Mars spielt am 26., 28. und 29. Juni in Berlin – und es gibt noch offizielle Tickets.

Für viele Fans ist es der Traum, ihren Lieblingskünstler oder ihre Lieblingskünstlerin einmal live zu erleben – die Vollendung jahrelanger Fanleidenschaft. Die Songs können auswendig mitgesungen werden, und bei dem einen Lied kommen einem unweigerlich die Tränen, weil es an die Zeit erinnert, als es erschien. Wer Fan von Bruno Mars ist, bei „When I Was Your Man“ feuchte Augen bekommt und bisher kein Ticket ergattern konnte: Heute könnte euer Glückstag sein. Die Ticketpforten sind erneut geöffnet.

Neue Tickets

Bruno Mars spielt am 26., 28. und 29. Juni in Berlin. Ursprünglich war nur eine Show angekündigt worden; aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Angebot schnell erweitert. Umso erstaunlicher ist es, dass Stand 25. Juni an allen drei Konzerttagen noch offizielle Tickets für Steh- und Sitzplätze verfügbar sind. Lediglich die Kategorie „Golden Circle 1“ bietet ausschließlich Resale-Tickets an.

Stehplatz-Tickets sind für 128,25 € erhältlich, Sitzplätze kosten zwischen 90 und 230 €. Wer die „Romantic Tour“ nicht verpassen möchte, kann sich jetzt auf der Ticketmaster-Seite noch Tickets sichern – solange der Vorrat reicht.

Heisser Scheiß

Ein Blick auf die Setlist zeigt: Fans dürfen sich auf einige der größten Hits des Stars freuen, darunter „Marry You“ und „Locked Out of Heaven“, kombiniert mit Material aus seinem neuen Album „The Romantic“.

Auch wenn die Hitze in den frühen Konzertstunden manchen zu schaffen macht, lohnt es sich dennoch, rechtzeitig zu erscheinen – denn das Vorprogramm kann sich sehen lassen. Anderson Paak tritt als DJ Pee .Wee auf und zeigt sein musikalisches Können; zudem ist die dreifache Grammy-Gewinnerin Victoria Monét alles andere als ein kleiner Name.

Doch nicht nur die Voracts heizen ein. Auch die Sonne selbst gibt alles und lässt das Publikum am Sonntag bei bis zu 40 Grad ganz schön schwitzen. Wie ihr die Hitze beim Bruno-Mars-Konzert gut übersteht und welche Sonderregeln es gibt, könnt ihr hier nachlesen.